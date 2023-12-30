Конкурс «Интервидение» в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге

Конкурс «Интервидение» в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге.

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На проведение конкурса правительство выделит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства выделят из резервного фонда правительства. Международный конкурс пройдет в 2024 году, говорится в документе.

С идеей создания «Интервидения» выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Конкурс станет аналогом «Евровидения». Интерес к участию проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
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