Конкурс «Интервидение» в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге
Конкурс «Интервидение» в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге.
На проведение конкурса правительство выделит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства выделят из резервного фонда правительства. Международный конкурс пройдет в 2024 году, говорится в документе.
С идеей создания «Интервидения» выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Конкурс станет аналогом «Евровидения». Интерес к участию проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru