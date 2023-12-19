«Поедут из США!»: Пригожин назвал оптимальный призовой фонд для «Интервидения»

«Изначально мы хотели, чтобы принимали участие артисты со всего мира, мы не должны ограничиваться странами БРИКС. Мы хотим показать всему миру, что мы являемся важной частью цивилизации. Технология должна быть следующая: хороший призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Второе место – 500 тысяч долларов, третье место – 250 тысяч долларов. На «Евровидении» дают статуэтку, а куда ты с этой статуэткой пойдешь? В чем смысл? Люди будут заинтересованы, если будет призовой фонд. Мы должны быть открыты миру, об этом говорит наш президент. Люди со всего мира сами поедут к нам, никто не будет спрашивать свою власть, американцы не будут у Байдена спрашивать разрешения, им будет наплевать на санкции. Мы дадим возможность миру приехать к нам», - подчеркнул он.

Он отметил, что конкурс может проходить не только в Москве, но и в других городах России, а голосование должно быть максимально открытым.

«Людей объединяет экономика, культура и спорт. По экономике они ударили, но по культуре не смогли. Посмотрите, наши песни в топе чартов. Мы можем делать любые мероприятия, у нас колоссальный опыт. У нас есть знания и есть возможности. Конкурс может проходить не только в Москве, а в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге - у нас замечательные города с аренами. Мы должны сделать голосование открытым – Казахстан, Белоруссия и так далее, кто за кого голосует. «Евровидение» давно стал шлаковым конкурсом, политическим», - заключил собеседник НСН.

«Интервидение» может повторить судьбу проекта «Голос» на Первом канале — оно вряд ли подарит отечественному шоу-бизнесу новых известных артистов. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» (СберЗвук) Сергей Балдин.

