Ни «Аноры», ни «Субстанции»: Какие картины Каннского фестиваля покажут в России
Картины, закупленные российскими дистрибьюторами в Каннах, не принесут большую кассу, поскольку ориентированы скорее на любителей фестивального кино, а не на широкую аудиторию, заявила НСН Нина Ромодановская.
Российские дистрибьюторы были ограничены в выборе фильмов с 78-го Каннского фестиваля, поскольку ряд крупных зарубежных студий по-прежнему не работает с Россией, рассказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
В России покажут фильмы «Альфа» Жюлии Дюкурно и «Новую волну» Ричарда Линклейтера, «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, «Звук падения» Маши Шилински, «Сентиментальную ценность» Йоахима Триера и «Тайного агента» Клебера Мендонсы Фильо, представленные ранее в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. При этом в 2024 году российские дистрибьюторы закупили сразу 14 из 22 фильмов основного конкурса. Ромодановская отметила, что большая часть картин, закупленных российскими дистрибьюторами, скорее относятся к нишевым проектам для ограниченной аудитории.
«Российские дистрибьюторы всегда закупают много картин на крупных фестивалях – Берлинском, Венецианском и Каннском. Эти фильмы из разных программ выходят, как правило, в течение года-двух после фестиваля. Это нишевый продукт для ограниченного проката - любителей фестивального кино. Думаю, картина Маши Шилински также будет показана в рамках ограниченного проката, как и ряд других проектов, которые были в конкурсе Канн и закуплены для показа в России. Другое дело, если фильм получил приз, как было с "Субстанцией" или "Анорой". Это совершенно другие деньги в закупке и другой выпуск на экраны. Про "Анору" в прошлом году не слышал только ленивый, "Субстанция" тоже побила рекорды по сборам», - пояснила она.
По словам собеседницы НСН, среди фильмов, которые попали в российских кинопрокат с Каннского фестиваля, нет картины, претендующей на высокие сборы.
«Пока еще не все сделки озвучены. Но уже можно сказать, что в этом году, так же как и в прошлом, российские дистрибьюторы ограничены в выборе фильмов, представленных в основном конкурсе Канн, так как на фестивале было достаточно картин крупных студий, которые не работают с Россией. Например, пока не понятно про "Финикийскую схему" Уэса Андерсона. На мой взгляд, по итогу конкурса Канн этого года сложно выделить фильм, который потенциально соберет большую кассу в прокате, программа фестиваля была очень ровная. Фильмы, которые могли бы что-то собрать, по разным причинам до нас не доезжают», - заявила Ромодановская.
Ранее сообщалось, что компания Global Film выпустит в российский прокат психологический триллер Dalloway, показанный на Каннском кинофестивале в рамках программы «Полуночные показы», передает «Радиоточка НСН».
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