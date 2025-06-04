В России покажут фильмы «Альфа» Жюлии Дюкурно и «Новую волну» Ричарда Линклейтера, «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, «Звук падения» Маши Шилински, «Сентиментальную ценность» Йоахима Триера и «Тайного агента» Клебера Мендонсы Фильо, представленные ранее в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. При этом в 2024 году российские дистрибьюторы закупили сразу 14 из 22 фильмов основного конкурса. Ромодановская отметила, что большая часть картин, закупленных российскими дистрибьюторами, скорее относятся к нишевым проектам для ограниченной аудитории.

«Российские дистрибьюторы всегда закупают много картин на крупных фестивалях – Берлинском, Венецианском и Каннском. Эти фильмы из разных программ выходят, как правило, в течение года-двух после фестиваля. Это нишевый продукт для ограниченного проката - любителей фестивального кино. Думаю, картина Маши Шилински также будет показана в рамках ограниченного проката, как и ряд других проектов, которые были в конкурсе Канн и закуплены для показа в России. Другое дело, если фильм получил приз, как было с "Субстанцией" или "Анорой". Это совершенно другие деньги в закупке и другой выпуск на экраны. Про "Анору" в прошлом году не слышал только ленивый, "Субстанция" тоже побила рекорды по сборам», - пояснила она.