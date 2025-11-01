Вулин: Мир оказался на пороге ядерной войны
Мир оказался на пороге ядерной войны, считает бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов», глава сербского отделения Российского исторического общества Александр Вулин. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По словам политика, на планете давно идет Третья мировая война, она началась в момент объединения Германии и ревизии итогов Второй мировой войны. При этом политика Запада довела мир «до края ядерной войны».
«Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер... должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн», - указал Вулин.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что в мире увеличился риск ядерного Армагеддона.
