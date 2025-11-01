СМИ назвали самый подорожавший в октябре в мире товар

Кобальт в октябре стал самым подорожавшим товаром в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group, Шанхайской биржи металлов.

Элемент, который используют для изготовления стали и электрических аккумуляторов, во второй месяц осени стал дороже на 28,5% в месячном выражении. Кроме того, значительно выросла стоимость палладия (на 15,8%) и лития (9,5%).

Среди сельскохозяйственной продукции больше всего подорожали соя (плюс 8,2%), кофе робуста (7,3%) и арабика (3,8%). В энергетике больше других прибавил в цене природный газ в США - он стал дороже на 19,4%.

Наиболее подешевевшим товаром в мире по итогам октября стал апельсиновый сок, его стоимость снизилась на 23,3%. Также упали цены на свинину (на 18%) и неодим (13,4%).

Между тем в России выяснили, что помидоры стали самым подорожавшим в рознице овощем. За 20-26 октября цены на них выросли на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей.

