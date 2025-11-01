СМИ назвали самый подорожавший в октябре в мире товар
Кобальт в октябре стал самым подорожавшим товаром в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group, Шанхайской биржи металлов.
Элемент, который используют для изготовления стали и электрических аккумуляторов, во второй месяц осени стал дороже на 28,5% в месячном выражении. Кроме того, значительно выросла стоимость палладия (на 15,8%) и лития (9,5%).
Среди сельскохозяйственной продукции больше всего подорожали соя (плюс 8,2%), кофе робуста (7,3%) и арабика (3,8%). В энергетике больше других прибавил в цене природный газ в США - он стал дороже на 19,4%.
Наиболее подешевевшим товаром в мире по итогам октября стал апельсиновый сок, его стоимость снизилась на 23,3%. Также упали цены на свинину (на 18%) и неодим (13,4%).
Между тем в России выяснили, что помидоры стали самым подорожавшим в рознице овощем. За 20-26 октября цены на них выросли на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали самый подорожавший в октябре в мире товар
- Вулин: Мир оказался на пороге ядерной войны
- В Аргентине сменился глава кабмина
- В Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке
- Песков: «Буревестник» является прорывом в сфере технологий и обороны
- Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми
- В Приморье запретили публиковать данные об атаках БПЛА
- Трамп заявил о невозможности выделить продовольственную помощь в связи с шатдауном
- Собянин заявил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву
- В России приставы взыскали долгов более чем на 900 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru