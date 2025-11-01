В Аргентине сменился глава кабмина

Председатель правительства Аргентины Гильермо Франкос подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны Хавьера Милея.

Правительство премьера Японии Исибы ушло в отставку

«Президент... принял отставку главы кабинета министров», - указано в заявлении.

Новым председателем кабмина станет экс-официальный представитель президентской администрации Мануэль Адорни. Он приступит к своим обязанностям 3 ноября.

Ранее в Аргентине состоялись промежуточные парламентские выборы, после подсчета свыше 97% голосов правящая партия страны «Свобода наступает» лидирует в столице и в большинстве провинций. Милей допускал, что после выборов в правительстве могут провести перестановки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Отставки И НазначенияАргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры