В Аргентине сменился глава кабмина
Председатель правительства Аргентины Гильермо Франкос подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны Хавьера Милея.
«Президент... принял отставку главы кабинета министров», - указано в заявлении.
Новым председателем кабмина станет экс-официальный представитель президентской администрации Мануэль Адорни. Он приступит к своим обязанностям 3 ноября.
Ранее в Аргентине состоялись промежуточные парламентские выборы, после подсчета свыше 97% голосов правящая партия страны «Свобода наступает» лидирует в столице и в большинстве провинций. Милей допускал, что после выборов в правительстве могут провести перестановки.
