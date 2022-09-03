Netflix собирается открыть бюджетную подписку с просмотром рекламы 1 ноября
Стриминговый сервис Netflix планирует запуск дешевой подписки с обязательным просмотром рекламы 1 ноября, пишут издания The Wall Street Journal и Variety.
Netflix планировал в начале 2023 года запуск бюджетной подписки с рекламой. Однако, компании пришлось ускориться из-за сервиса Disney+, который 8 ноября запускает аналогичную подписку, которая обойдется американцам в $7,99 в месяц.
Таким образом, по данным источников, Netflix решил презентовать зрителям бюджетную подписку с рекламой раньше - в ноябре. Она будет доступна публике нескольких стран: США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.
В конце мая, после отключения России от Netflix Давид Шнейдеров говорил НСН, что в нынешней ситуации возвращение в РФ этой стриминговой платформы невозможно. Он также предупреждал, что попытки показывать в кинотеатрах пиратские версии зарубежных фильмов окончательно испортят отношения с партнерами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+51 699 / сут.
Умерли
385 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+38 380 / сут.
- В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино
- Танковый батальон ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ в селе Первомайское
- Артисту Александру Гудкову грозит до пяти лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»
- Вучич признался, что не сможет объяснить сербам введение антироссийских санкций
- Польша снова клянчит у Германии военные репарации
- В Праге протестующие против роста цен на газ требуют отставки правительства
- Киеву понадобились способные распылять химические вещества «Байрактары»
- Приостановлены поставки энергии с Запорожской АЭС на Украину
- Кадыров задумался об уходе с поста главы Чечни
- Погибшие на вулкане. СК открыл дело о гибели пяти туристов на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru