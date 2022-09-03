Netflix собирается открыть бюджетную подписку с просмотром рекламы 1 ноября

Netflix планировал в начале 2023 года запуск бюджетной подписки с рекламой. Однако, компании пришлось ускориться из-за сервиса Disney+, который 8 ноября запускает аналогичную подписку, которая обойдется американцам в $7,99 в месяц.

Таким образом, по данным источников, Netflix решил презентовать зрителям бюджетную подписку с рекламой раньше - в ноябре. Она будет доступна публике нескольких стран: США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.

В конце мая, после отключения России от Netflix Давид Шнейдеров говорил НСН, что в нынешней ситуации возвращение в РФ этой стриминговой платформы невозможно. Он также предупреждал, что попытки показывать в кинотеатрах пиратские версии зарубежных фильмов окончательно испортят отношения с партнерами.

