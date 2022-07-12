Netflix планирует запустить новую платформу с рекламой
12 июля 202220:59
Netflix ведет переговоры с голливудскими студиями о создании новой версии платформы с возможностью рекламы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, стриминговый гигант обсуждает эту тему с Warner, Universal и Sony.
Отмечается, что Netflix хочет изменить свои соглашения с крупными студиями, чтобы иметь возможность размещать рекламу. Платформа отметила, что планирует запустить новый сервис в конце текущего года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru