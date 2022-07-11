Фильм Бекмамбетова «Особо опасен» неожиданно вошел в топ-10 на Netflix

Триллер Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в десятку самых просматриваемых фильмов среди американцев на Netflix. Лента была снята в 2008 году, сообщает РИА Новости.

7 июля фильм оказался на девятой строчке рейтинга, а в минувшее воскресенье уже оказался на шестом месте. Причины такой популярности фильма еще выясняются.

В триллере главную роль сыграла Анджелина Джоли, а также в нем снимались Морган Фримен, Джеймс Макэвой. Эпизодическую роль сыграл в нем Константин Хабенский. В мировом прокате сборы фильма составили 340 миллионов долларов. Он также был номинирован на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» занял 20 место в рейтинге самых просматриваемых картин на Netflix за 2021 год.

