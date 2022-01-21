Netflix подтвердил съемку второго сезона «Игры в кальмара»
Стриминговая платформа Netflix подтвердила выход второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом рассказал один из руководителей компании Тед Сарандос в онлайн-интервью с журналистами, которое транслировалось на канале Netflix Investor Relations на «Ютьюбе».
«Конечно», - ответил Сарандос на вопрос о продолжении первого сезона шоу.
Он также высказал уверенность, что у «Игры в кальмара» есть потенциал роста за пределами стриминговой платформы - в виде живых тематических мероприятий, игр и товаров с атрибутикой этого видеопродукта.
Ранее режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк завил, что находится в процессе переговоров с Netflix о съемках сразу второго и третьего сезона.
«Игра в кальмара» вошла в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября 2021 года зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов. Картине рассказывает о секретной игре на выживание - в нее попадают люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а выигрышем является огромный денежный приз.
Ранее «Игра в кальмара» была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».
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