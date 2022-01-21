Netflix подтвердил съемку второго сезона «Игры в кальмара»

Стриминговая платформа Netflix подтвердила выход второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом рассказал один из руководителей компании Тед Сарандос в онлайн-интервью с журналистами, которое транслировалось на канале Netflix Investor Relations на «Ютьюбе».

«Конечно», - ответил Сарандос на вопрос о продолжении первого сезона шоу.

Он также высказал уверенность, что у «Игры в кальмара» есть потенциал роста за пределами стриминговой платформы - в виде живых тематических мероприятий, игр и товаров с атрибутикой этого видеопродукта.