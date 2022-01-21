Netflix подтвердил съемку второго сезона «Игры в кальмара»

Стриминговая платформа Netflix подтвердила выход второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом рассказал один из руководителей компании Тед Сарандос в онлайн-интервью с журналистами, которое транслировалось на канале Netflix Investor Relations на «Ютьюбе».

«Конечно», - ответил Сарандос на вопрос о продолжении первого сезона шоу.

Он также высказал уверенность, что у «Игры в кальмара» есть потенциал роста за пределами стриминговой платформы - в виде живых тематических мероприятий, игр и товаров с атрибутикой этого видеопродукта.

В сериале «Игра в кальмара» художник из России увидела свою работу

Ранее режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк завил, что находится в процессе переговоров с Netflix о съемках сразу второго и третьего сезона.

«Игра в кальмара» вошла в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября 2021 года зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов. Картине рассказывает о секретной игре на выживание - в нее попадают люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а выигрышем является огромный денежный приз.

Ранее «Игра в кальмара» была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Twitter
ТЕГИ:NetflixСериалы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры