В сериале «Игра в кальмара» художник из России увидела свою работу
Иллюстратор Елена Баренбаум заметила свое произведение «Зайцы» в одном из эпизодов популярнейшего южнокорейского сериала.
По её словам, примерно год назад эту работу у нее выкупили по эксклюзивной лицензии за большие деньги. Возможно это был и Netflix. Кто именно купил, Елена точно не знает. Она лишь предполагает, что в одно время было много постеров с этой картинкой, и они хорошо продавались. Может, один из них попал к создателям сериала в руки.
Художница подчеркнула, что после покупки изображения удалила его со всех сайтов.
Ранее этого стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.
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