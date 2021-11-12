В сериале «Игра в кальмара» художник из России увидела свою работу

Иллюстратор Елена Баренбаум заметила свое произведение «Зайцы» в одном из эпизодов популярнейшего южнокорейского сериала.

По её словам, примерно год назад эту работу у нее выкупили по эксклюзивной лицензии за большие деньги. Возможно это был и Netflix. Кто именно купил, Елена точно не знает. Она лишь предполагает, что в одно время было много постеров с этой картинкой, и они хорошо продавались. Может, один из них попал к создателям сериала в руки.