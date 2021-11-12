В сериале «Игра в кальмара» художник из России увидела свою работу

Иллюстратор Елена Баренбаум заметила свое произведение «Зайцы» в одном из эпизодов популярнейшего южнокорейского сериала.

По её словам, примерно год назад эту работу у нее выкупили по эксклюзивной лицензии за большие деньги. Возможно это был и Netflix. Кто именно купил, Елена точно не знает. Она лишь предполагает, что в одно время было много постеров с этой картинкой, и они хорошо продавались. Может, один из них попал к создателям сериала в руки.

Зрители увидели пасхалку в первом эпизоде сериала «Игры в кальмара»

Художница подчеркнула, что после покупки изображения удалила его со всех сайтов.

Ранее этого стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.

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ФОТО: скриншот
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