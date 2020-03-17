Эпидемия в кино. Убытки от коронавируса оценили в миллиарды долларов

Из-за пандемии коронавируса кинокомпании в массовом порядке отменяют съемки новых фильмов и сериалов. Перенесены или приостановлены съемки «Бэтмена», «Матрицы 4», сиквелов «Аватара», «Фантастических тварей 3», «Мира Юрского периода-3», новых сезонов «Фарго», «Очень странных дел», «Ведьмака» и многих других проектов. Перенесены премьеры «Мулан», «Форсаж-9» и «Тихое место-2», очередной серии о Бонде. В России – релизы спортивной драмы «На острие» и комедии «Непосредственно Каха». В США киностудия Universal приняла решение выпускать фильмы сразу онлайн.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.