Эпидемия в кино. Убытки от коронавируса оценили в миллиарды долларов

Кинокритик в эфире НСН назвал ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.



Из-за пандемии коронавируса кинокомпании в массовом порядке отменяют съемки новых фильмов и сериалов. Перенесены или приостановлены съемки «Бэтмена», «Матрицы 4», сиквелов «Аватара», «Фантастических тварей 3», «Мира Юрского периода-3», новых сезонов «Фарго», «Очень странных дел», «Ведьмака» и многих других проектов. Перенесены премьеры «Мулан», «Форсаж-9» и «Тихое место-2», очередной серии о Бонде. В России – релизы спортивной драмы «На острие» и комедии «Непосредственно Каха». В США киностудия Universal приняла решение выпускать фильмы сразу онлайн.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.

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«На сегодняшний день киноиндустрия понесла убыток в семь миллиардов долларов. Если так пойдет дальше, убытки могут достигнуть 17 миллиардов. Это беда, если не катастрофа, потому что отменены съемки огромного количества фильмов. Перенесены премьеры, на год, какие-то на больший срок. «Форсаж», «Бонд» и прочие. Я верю, что киноиндустрия выстоит. Хотя онлайн-сервисы сейчас вводят бесплатный показ на время карантина. Убытки будут гигантскими», - подчеркнул Шнейдеров.

Ранее стало известно, что звезда Голливуда Том Хэнкс вылечился от коронавируса, которым заразился на съемках в Австралии.

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ФОТО: pixabay.com
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