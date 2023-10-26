«Балет - это труд!»: Солист Большого театра попросил снисхождения у зрителей

«В Большом театре готовится выпуск нескольких новых балетов, в том числе «Пиковая дама», который мне очень интересен, поскольку я большой поклонник оперы Чайковского «Пиковая дама». Музыка нового балета будет составлена из музыки Чайковского. Думаю, это будет очень интересная постановка, сам жду ее с нетерпением, но это будет только весной. Сейчас нам предстоит грандиозная и традиционная перед Новым Годом работа над «Щелкунчиками», - сказал он.

По его словам, зритель из зала видит артистов балета легкими и счастливыми, но не многие представляют, какой это колоссальный труд.

«Может показаться, что балет – так здорово, весело, все прыгают и радуются. На самом же деле, балет – колоссальная и ежедневная работа. Если ты пропустил день, ты будешь входить в форму два, если пропустил неделю, входить в форму придется две недели – останавливаться ни в коем случае нельзя. Когда кто-то отдыхает в майские праздники, в новогодние, артисты балета работают всегда. Относитесь к нам, пожалуйста, со снисхождением, если у нас на сцене что-то получается не так», - рассказал Геннадий Янин.