«Балет - это труд!»: Солист Большого театра попросил снисхождения у зрителей
Если танцор пропустил один день тренировки, то восстанавливать форму ему придется два дня, поэтому отдыха быть не может, рассказал НСН солист балета Большого театра Геннадий Янин.
Заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин ко Всемирному дню балета поделился с НСН грядущими постановками в Большом театре, рассказал о своих любимых балетных постановках и призвал зрителей относиться к ошибкам артистов балета на сцене более снисходительно.
«В Большом театре готовится выпуск нескольких новых балетов, в том числе «Пиковая дама», который мне очень интересен, поскольку я большой поклонник оперы Чайковского «Пиковая дама». Музыка нового балета будет составлена из музыки Чайковского. Думаю, это будет очень интересная постановка, сам жду ее с нетерпением, но это будет только весной. Сейчас нам предстоит грандиозная и традиционная перед Новым Годом работа над «Щелкунчиками», - сказал он.
По его словам, зритель из зала видит артистов балета легкими и счастливыми, но не многие представляют, какой это колоссальный труд.
«Может показаться, что балет – так здорово, весело, все прыгают и радуются. На самом же деле, балет – колоссальная и ежедневная работа. Если ты пропустил день, ты будешь входить в форму два, если пропустил неделю, входить в форму придется две недели – останавливаться ни в коем случае нельзя. Когда кто-то отдыхает в майские праздники, в новогодние, артисты балета работают всегда. Относитесь к нам, пожалуйста, со снисхождением, если у нас на сцене что-то получается не так», - рассказал Геннадий Янин.
Он также указал на неизменные первенство и признание русского балета во всем мире.
«Я большой поклонник классического балета, поэтому очень люблю все классические произведения, которые есть в русском репертуаре. Например, «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Щелкунчик». Нам, артистам русского балета, нет равных в мире до сих пор! Если у вас есть сомнения – идти или не идти на балет с известным названием, то идите обязательно! Вы получите тот продукт, который ожидаете! Нельзя сказать, что в России сейчас рассвет или дикий упадок балета, так как история в принципе идет по спирали. Многое зависит от разных обстоятельств, даже от погоды – мы же живые люди!» - призвал артист балета.
Ранее стало известно, что Московский Театр эстрады откроется для зрителей после длительной реконструкции мюзиклом, рассказал художественный руководитель театра Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru