Гендиректор Большого театра: Нет ничего страшнее продаж на балет «Щелкунчик»

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН рассказал, что балет «Щелкунчик» с годами не теряет популярности.

«Для директора Большого театра нет ничего страшнее, чем праздники и продажи билетов на балет «Щелкунчик». Потому что количество желающих, у меня такое ощущение, увеличивается, интерес к этому спектаклю разрастается с невероятной скоростью. Мы играем 22 спектакля, количество билетов в продаже больше 33 тысяч. Но количество желающих попасть гораздо больше. Мне очень жаль тех людей, которые не сумели приобрести билеты, это реальность каждого года», - отметил он.

Ранее театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.

