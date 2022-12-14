Гендиректор Большого театра: Нет ничего страшнее продаж на балет «Щелкунчик»
Владимир Урин рассказал, что каждый год число желающих попасть на балет превышает количество билетов.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН рассказал, что балет «Щелкунчик» с годами не теряет популярности.
«Для директора Большого театра нет ничего страшнее, чем праздники и продажи билетов на балет «Щелкунчик». Потому что количество желающих, у меня такое ощущение, увеличивается, интерес к этому спектаклю разрастается с невероятной скоростью. Мы играем 22 спектакля, количество билетов в продаже больше 33 тысяч. Но количество желающих попасть гораздо больше. Мне очень жаль тех людей, которые не сумели приобрести билеты, это реальность каждого года», - отметил он.
Ранее театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.
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