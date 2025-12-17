«Ничего святого!»: Пародия на «Мастера» от Канделаки расстроила Берлиоза
Евгений Князев посетовал, что у создателей «Мастера и Маргариты из 1990-х» нет самоцензуры и внутренней культуры, а Александр Панкратов-Черный указал на Бога и дьявола.
Народный артист России Евгений Князев заявил в интервью НСН, что загрустил из-за планов телеканала ТНТ сделать пародийный новогодний фильм «Мастер и Маргарита» с отсылками в 1990-е годы.
Директор ТНТ Тина Канделаки ранее сообщила в соцсетях, что следующим новогодним фильмом может стать переосмысленная версия «Мастера и Маргариты» в стиле 1990-х. Центральное место на постере будущего фильма занял певец Филипп Киркоров. Князев поразился отсутствию внутренней цензуры у создателей этой картины.
«Я даже растерялся от этой новости. Я отношусь к этому плохо, мне грустно. Должна же быть какая-то внутренняя цензура, культура внутри, но если ее нет, что я могу поделать? Я же не могу запретить то, что они делают. «Мастера и Маргарита» - это очень глубокая вещь, она должна заставить размышлять о человеке, о жизни, о смерти, о вечном, а когда все это пересмеивается, становится грустно. Там есть и Иешуа, который страдает и мучается. Значит, нет ничего святого у тех, кто будут это делать. Бог им судья», - подчеркнул актер, сыгравший Берлиоза в недавнем фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.
Вместе с тем он отметил, что не видел хороших новогодних пародий на киноклассику, указав на разницу между публичным телевидением и театральными капустниками «для своих».
Со своей стороны, народный артист России Александр Панкратов-Черный, сыгравший Лиходеева в телесериале «Мастер и Маргарита» режиссёра Владимира Бортко, сказал НСН, что эта тема всегда злободневна.
«Я не видел последней интерпретации "Мастера и Маргариты", но это гениальное произведение, к нему обращались и будут обращаться не один год. Сейчас начали вспоминать о Боге, и о дьяволе тоже задумываются. Так что это произведение злободневно», - заключил собеседник НСН.
Тина Канделаки пообещала в новой версии фильма по роману Михаила Булгакова культурные коды и отсылки в 1990-е: от «Бригады» с «Братом» и «Бумером» до «Слова пацана». Намеки на этот сериал есть и в полном названии будущего фильма «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
