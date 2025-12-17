«Я даже растерялся от этой новости. Я отношусь к этому плохо, мне грустно. Должна же быть какая-то внутренняя цензура, культура внутри, но если ее нет, что я могу поделать? Я же не могу запретить то, что они делают. «Мастера и Маргарита» - это очень глубокая вещь, она должна заставить размышлять о человеке, о жизни, о смерти, о вечном, а когда все это пересмеивается, становится грустно. Там есть и Иешуа, который страдает и мучается. Значит, нет ничего святого у тех, кто будут это делать. Бог им судья», - подчеркнул актер, сыгравший Берлиоза в недавнем фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.

Вместе с тем он отметил, что не видел хороших новогодних пародий на киноклассику, указав на разницу между публичным телевидением и театральными капустниками «для своих».

Со своей стороны, народный артист России Александр Панкратов-Черный, сыгравший Лиходеева в телесериале «Мастер и Маргарита» режиссёра Владимира Бортко, сказал НСН, что эта тема всегда злободневна.