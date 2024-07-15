«Весна-лето провисли!»: Нелегальные мультфильмы спасаются российский кинопрокат

Подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются. Об этом НСН заявила главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Сборы в рамках неофициального кинопроката в России впервые за долгое время в субботу, 13 июля, превысили кассу официального кинопроката. По итогам выходных почти 54 млн рублей в СНГ собрал «Гадкий я 4» (в России и Белоруссии прокат неофициальный), еще 25 млн рублей у «Головоломки 2» (также показывается неофициально). При этом комедия «Не одна дома» возглавила официальный российский прокат по итогам первых выходных после премьеры, собрав за четыре дня 43,7 млн рублей. Ромодановская назвала предсказуемой ситуацию, при которой в российском прокате доминируют американские блокбастеры.