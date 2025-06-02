Сериалы получают вторые сезоны, если только они достигают успеха, однако в случае с «Постучись в мою дверь в Москве» продюсеры могли сделать ставку на нового главного героя и решились исправить свои ошибки. Об этом в разговоре с НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о выпуске продолжения сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Это адаптация одноименного турецкого проекта, зрителей ждут еще 60 серий с новым главным героем и старым актерским составом. Первый сезон получил среднюю оценку на Кинопоиске 5,1, а рейтинг интереса к проекту по индексу «Кинопоиск Pro» был почти нулевой. Тем не менее, эксперт не уверен, что картина обречена на провал.