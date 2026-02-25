«Иностранец возможен, но не забывайте, что Лувр сам по себе очень сложный общественный механизм с довольно сильными профсоюзами, и не факт, что иностранец справится с французской специфической реальностью. Вообще это был бы отличный ход со стороны Макрона объявить международный конкурс на вакантную должность. Но я не думаю, что он до этого дойдет», - отметила она.

Что касается подпортившейся репутации музея на фоне крупных скандалов, Лихачева заявила, что бороться с общественным мнением бесполезно, да и не нужно.

«Бесполезно бороться с public relations, то есть с мнением общественности. Это отрывает очень много ресурсов и ни к чему не приводит. Улучшить имидж возможно только одним, если общественность реально увидит положительные изменения. Но вообще, чем меньше обращаешь внимание на общественность, тем лучше», - подытожила она.

Ранее Лихачева говорила НСН, что поднять Лувр «со дна» может человек только уровня Наполеона Бонапарта.

