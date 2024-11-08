«Непривычные лица»: Почему российские блокбастеры не продвигают за рубежом

Фильм «По щучьему велению», не продвигают за рубежом, потому что игровой контент, в отличие от мультфильмов, более сложный к восприятию в других странах, объяснил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» подсчитал, что российские фильмы собрали в прокате на международной арене $15,3 млн с января по сентябрь 2024 года. Самыми успешными за третий квартал стали анимационные проекты «Маша и медведь», «Коты Эрмитажа» и «Снежная королева: разморозка». Лучшим среди игровых проектов по-прежнему остается триллер «Я иду искать». Исаев отметил, что мультфильмы понятны зрителю во всех странах мира.