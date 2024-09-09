Гендиректор «Союзмультфильма»: Успех «Чебурашки» не превзойти в ближайший год
Успех фильма «Чебурашки» не превзойти в ближайший год, заявила генеральный директор киностудии имени Горького и студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
При этом она отметила, что в отрасли готовятся увидеть еще целый ряд кассово успешных фильмов, некоторые из них традиционно покажут высокие результаты в период новогодних праздников.
Ранее Василий Ливанов и Юрий Норштейн в интервью НСН скептически оценили новую экранизацию «Чебурашки» и ее сиквел. По словам Норштейна, новый Чебурашка искажает взгляды детей на реальный мир. А Ливанов, прославившийся в советские времена ролью Шерлока Холмса, сказал, что его вообще не интересуют новые фильмы о Чебурашке.
Съемки фильма «Чебурашка 2» уже стартовали в Москве. Режиссером картины вновь выступит Дмитрий Дьяченко, ее премьера запланирована на 1 января 2026 года. Первый «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российской истории, заработав почти 7 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор «Союзмультфильма»: Успех «Чебурашки» не превзойти в ближайший год
- Объемы выдач автокредитов в России выросли на 7% в августе
- «Вместится 10 млн»: В Госдуме рассказали о развитии туризма на Дальнем Востоке
- ВС РФ авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
- Apple отключила свой онлайн-магазин в преддверии презентации iPhone 16
- Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ в Курской области
- Матвиенко: Избирательная кампания в России прозрачная и конкурентная
- В Госдуме предложили направить 20% соцрекламы на популяризацию здорового образа жизни
- Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое
- Продюсер Пригожин сообщил, что свадьба Малофеева держалась в секрете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru