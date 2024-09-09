Гендиректор «Союзмультфильма»: Успех «Чебурашки» не превзойти в ближайший год

Успех фильма «Чебурашки» не превзойти в ближайший год, заявила генеральный директор киностудии имени Горького и студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

При этом она отметила, что в отрасли готовятся увидеть еще целый ряд кассово успешных фильмов, некоторые из них традиционно покажут высокие результаты в период новогодних праздников.

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Ранее Василий Ливанов и Юрий Норштейн в интервью НСН скептически оценили новую экранизацию «Чебурашки» и ее сиквел. По словам Норштейна, новый Чебурашка искажает взгляды детей на реальный мир. А Ливанов, прославившийся в советские времена ролью Шерлока Холмса, сказал, что его вообще не интересуют новые фильмы о Чебурашке.

Съемки фильма «Чебурашка 2» уже стартовали в Москве. Режиссером картины вновь выступит Дмитрий Дьяченко, ее премьера запланирована на 1 января 2026 года. Первый «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российской истории, заработав почти 7 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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