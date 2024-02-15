«Коты и богатыри вместо Disney»: Как российские мультфильмы покоряют мир

«В этом году российский мультфильм «Ванлав» вошел в лонг-лист премии «Оскар». Неоднократно номинировался режиссер Константин Бронзит, Александр Петров. На Западе наши мультфильмы традиционно любят. Но все зависит от количества вложенных денег в рекламу и прочего. При этом мы говорим про короткометражные мультики. А вот полнометражные мультики наши, которые являются практически копией мультиков Уолта Диснея, на Западе не очень любят. Короткий метр идет хорошо, его очень ценят», – сказал Шнейдеров.

Кинокритик также отметил, что на Западе не ждут российское коммерческое кино. При этом к авторскому российскому кино за рубежом проявляют интерес, указал он.

«Российское коммерческое кино ни в каких реалиях продвигать было практически невозможно. Потому что коммерческое кино, так называемые блокбастеры, никому не были нужны. При этом авторским кино интересовались и интересуются несмотря ни на что, но оно много денег не собирает», – резюмировал собеседник НСН.

Преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в эфире НСН назвал самый кассовый российский мультфильмом за границей за все времена. По его словам. это «Снежная Королева 3. Огонь и лед», собравшая $23,45 млн в 2016-2017 годах.

«Да,в 2023 году самым кассовым российским анимационным релизом в мировых кинотеатрах стал мультфильм «Коты Эрмитажа». За минувший год он собрал 4,2 миллиона долларов. Самым кассовым российским мультфильмом за границей за все времена стала картина «Снежная Королева 3. Огонь и лед»: в 2016-2017 годах этот мультфильм собрал 23,45 миллиона долларов. Вся франшиза о Снежной Королеве за рубежом собрала 91 миллион долларов в прокате и 180 миллионов долларов на цифровых носителях», - отметил Лавров.

Но абсолютным анимационным рекордсменом не только года стал мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли». Анимационное приключение признано самым успешным фильмом франшизы и российской анимации в целом. Сборы картины превысили миллиард рублей, позади такие релизы, как «Три Богатыря на дальних берегах» (933 млн руб.), «Три Богатыря. Ход конем» (925 млн руб.), «Иван Царевич и Серый Волк» (621 млн руб.), «Финник» (443 млн руб.), «Коты Эрмитажа» (295 млн руб.) и другие.

Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит, снявший пилотную картину серии – «Алеша Попович и Тугарин Змей» объяснил НСН, что у россиян появилась семейная традиция ходить на мультфильмы «Три богатыря» в новогодние праздники, как в Голливуде стало ритуалом посещать все фильмы от Disney.

«Есть целый ряд обстоятельств, которые повлияли на такие сборы. Первое – это традиция идти в кино на «Богатырей» на Новый год. Это стало семейной традицией, как в Голливуде стало традицией идти на новый фильм от Disney. Второй факт – санкционное давление влияет на наше кино положительно, людям нечего смотреть, кинотеатрам нечего показывать. То, что сейчас идет в кинотеатрах, пользуется повышенным спросом», - объяснил он очередной рекорд российского кинематографа.