«Не стремился к прибыли»: Сокуров объяснил, за что критикуют Тарковского

4 апреля исполнилось 93 года со дня рождения Андрея Тарковского. Режиссер является признанным классиком мирового кино и лауреатом различных премий, включая BAFTA, а также Каннского и Венецианского кинофестивалей. Сокуров рассказал, что Тарковский был не просто талантливым человеком, но и невероятной личностью.

«Мы с ним по-человечески были очень близкими людьми, для меня он как личность всегда был несопоставимо значимее того, что он делал в кинематографе. При этом и в кинематографе он мастер, это не обсуждается. Каждый из его фильмов является новым художественным поступком. Каждая его картина – этап, он постоянно находился в развитии. Среди творческий высказываний Тарковского выделяется его любовь и преданность старому свету, большой европейской культуре. Также для него было характерно очень трагичное и тяжелое переживание о судьбе нашей родины», - заявил он.

Как отметил собеседник НСН, творчество Тарковского оказало заметное влияние на мировой кинематограф, при этом при жизни режиссер не был понят в родной стране.

«Такие люди, как Тарковский, оказывают большое влияние на мировое искусство. На российский кинематограф его влияние было нулевым, поскольку Тарковский был в меньшинстве. При жизни ему было очень трудно, профессиональная среда воспринимала его очень раздраженно, по-моему, завистливо. На мой взгляд, его положение было крайне тяжелым и на "Мосфильме"», - пояснил Сокуров.