«Не стремился к прибыли»: Сокуров объяснил, за что критикуют Тарковского
Андрей Тарковский стоит в одном ряду с с Федерико Феллини и Ингмаром Бергманом, рассказал НСН Александр Сокуров.
Кино для Андрея Тарковского было художественным самовыражением, а не способом заработать, он внес большой вклад в развитие кинематографа и тяжело переживал судьбу родины, которая при жизни не поняла его, заявил в беседе с НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
4 апреля исполнилось 93 года со дня рождения Андрея Тарковского. Режиссер является признанным классиком мирового кино и лауреатом различных премий, включая BAFTA, а также Каннского и Венецианского кинофестивалей. Сокуров рассказал, что Тарковский был не просто талантливым человеком, но и невероятной личностью.
«Мы с ним по-человечески были очень близкими людьми, для меня он как личность всегда был несопоставимо значимее того, что он делал в кинематографе. При этом и в кинематографе он мастер, это не обсуждается. Каждый из его фильмов является новым художественным поступком. Каждая его картина – этап, он постоянно находился в развитии. Среди творческий высказываний Тарковского выделяется его любовь и преданность старому свету, большой европейской культуре. Также для него было характерно очень трагичное и тяжелое переживание о судьбе нашей родины», - заявил он.
Как отметил собеседник НСН, творчество Тарковского оказало заметное влияние на мировой кинематограф, при этом при жизни режиссер не был понят в родной стране.
«Такие люди, как Тарковский, оказывают большое влияние на мировое искусство. На российский кинематограф его влияние было нулевым, поскольку Тарковский был в меньшинстве. При жизни ему было очень трудно, профессиональная среда воспринимала его очень раздраженно, по-моему, завистливо. На мой взгляд, его положение было крайне тяжелым и на "Мосфильме"», - пояснил Сокуров.
По его словам, Тарковский сделал многое для будущего киноискусства, чем сегодня активно пользуются другие кинематографисты.
«Многие просто не понимают, что Тарковский никогда не относился к кинематографу как к средству монетизации жизни. Он относился к кино как к искусству, некому художественному творчеству. Тарковский всегда был вне рыночных тенденций, как Федерико Фелинни и Ингмар Бергман. Эти люди никогда не приносили прибыли, они всегда были первооткрывателями в развитии киноязыка, способах работы с киноинструментами, которые потом перенимал и воровал у них коммерческих кинематограф. Недавно один режиссер (Сарик Андреасян - прим. НСН) говорил что-то довольно скверное и неприятное в адрес давно почившего великого художника. Только в Советском Союзе и в России могут высказывать в адрес Тарковского таким образом. В мире и среди молодежи он по-прежнему очень известный и уважаемый художественный автор», - заметил режиссер.
В начале марта 2025 года режиссер фильмов «Онегин», «Гудбай, Америка!» и «Что творят мужчины!» Сарик Андреасян в ходе лекции в московском киноколледже №40 резко отреагировал на упоминание студенткой работ Тарковского. Он указал, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно». Позже Андреасян извинился за тон общения со студентами, передает «Радиоточка НСН».
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