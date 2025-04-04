«Не стремился к прибыли»: Сокуров объяснил, за что критикуют Тарковского

Андрей Тарковский стоит в одном ряду с с Федерико Феллини и Ингмаром Бергманом, рассказал НСН Александр Сокуров.

Кино для Андрея Тарковского было художественным самовыражением, а не способом заработать, он внес большой вклад в развитие кинематографа и тяжело переживал судьбу родины, которая при жизни не поняла его, заявил в беседе с НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.

«Новый киноязык!»: Герман-младший о необходимости авторских фильмов

4 апреля исполнилось 93 года со дня рождения Андрея Тарковского. Режиссер является признанным классиком мирового кино и лауреатом различных премий, включая BAFTA, а также Каннского и Венецианского кинофестивалей. Сокуров рассказал, что Тарковский был не просто талантливым человеком, но и невероятной личностью.

«Мы с ним по-человечески были очень близкими людьми, для меня он как личность всегда был несопоставимо значимее того, что он делал в кинематографе. При этом и в кинематографе он мастер, это не обсуждается. Каждый из его фильмов является новым художественным поступком. Каждая его картина – этап, он постоянно находился в развитии. Среди творческий высказываний Тарковского выделяется его любовь и преданность старому свету, большой европейской культуре. Также для него было характерно очень трагичное и тяжелое переживание о судьбе нашей родины», - заявил он.

Как отметил собеседник НСН, творчество Тарковского оказало заметное влияние на мировой кинематограф, при этом при жизни режиссер не был понят в родной стране.

«Такие люди, как Тарковский, оказывают большое влияние на мировое искусство. На российский кинематограф его влияние было нулевым, поскольку Тарковский был в меньшинстве. При жизни ему было очень трудно, профессиональная среда воспринимала его очень раздраженно, по-моему, завистливо. На мой взгляд, его положение было крайне тяжелым и на "Мосфильме"», - пояснил Сокуров.

Эйдельштейн рассказал, что «Солярис» Тарковского вдохновил его стать актером

По его словам, Тарковский сделал многое для будущего киноискусства, чем сегодня активно пользуются другие кинематографисты.

«Многие просто не понимают, что Тарковский никогда не относился к кинематографу как к средству монетизации жизни. Он относился к кино как к искусству, некому художественному творчеству. Тарковский всегда был вне рыночных тенденций, как Федерико Фелинни и Ингмар Бергман. Эти люди никогда не приносили прибыли, они всегда были первооткрывателями в развитии киноязыка, способах работы с киноинструментами, которые потом перенимал и воровал у них коммерческих кинематограф. Недавно один режиссер (Сарик Андреасян - прим. НСН) говорил что-то довольно скверное и неприятное в адрес давно почившего великого художника. Только в Советском Союзе и в России могут высказывать в адрес Тарковского таким образом. В мире и среди молодежи он по-прежнему очень известный и уважаемый художественный автор», - заметил режиссер.

В начале марта 2025 года режиссер фильмов «Онегин», «Гудбай, Америка!» и «Что творят мужчины!» Сарик Андреасян в ходе лекции в московском киноколледже №40 резко отреагировал на упоминание студенткой работ Тарковского. Он указал, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно». Позже Андреасян извинился за тон общения со студентами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Александр СокуровАндрей ТарковскийФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры