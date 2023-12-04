«Непонятный формат»: Почему короткометражки не будут востребованы в кинотеатрах

Фильмы короткого метра не будут востребованы у россиян в кинотеатрах, такой формат не всегда понятен неподготовленному зрителю, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.

Ранее президент Гильдии кинодраматургов РФ Алексей Алешковский сообщил, что в регионах планируется открыть киношколы короткого метра, пилотный проект уже запущен в Алтайском крае. По его словам, в 2024 году образовательные площадки появятся в Кемеровской области и Пермском крае. В Алтайском крае сценаристы, студенты и профессионалы креативных индустрий проходят обучение в лаборатории короткометражного фильма, а по окончании киношколы по трем сценариям короткого метра планируются съемки. Исаев считает, что такие киношколы поспособствуют поиску новых талантов.