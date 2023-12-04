«Непонятный формат»: Почему короткометражки не будут востребованы в кинотеатрах
Короткий метр позволит «слепить» будущие кадры для индустрии кино, но такой формат не обретет популярность, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Фильмы короткого метра не будут востребованы у россиян в кинотеатрах, такой формат не всегда понятен неподготовленному зрителю, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.
Ранее президент Гильдии кинодраматургов РФ Алексей Алешковский сообщил, что в регионах планируется открыть киношколы короткого метра, пилотный проект уже запущен в Алтайском крае. По его словам, в 2024 году образовательные площадки появятся в Кемеровской области и Пермском крае. В Алтайском крае сценаристы, студенты и профессионалы креативных индустрий проходят обучение в лаборатории короткометражного фильма, а по окончании киношколы по трем сценариям короткого метра планируются съемки. Исаев считает, что такие киношколы поспособствуют поиску новых талантов.
«Короткий метр позволяет находить, открывать и продолжать лепить будущие кадры для нашей индустрии, которых катастрофически не хватает. На сам по себе формат короткого метра, как художественного произведения, люди не пойдут в кинотеатр. Неподготовленному зрителю он не всегда понятен. Как правило, такой формат выкладывается куда-то в общий доступ, на площадки, которые работают с бесплатным контентом: YouTube, VK. Также есть немало фестивалей, которые работают с короткометражками», - сказал Исаев.
Он отметил, что короткометражные фильмы не требуют большого бюджета, а финансирование такие картины могут найти у небольших спонсоров и фондов.
«Прежде всего, короткометражки – это школа. Это тот формат, который позволяет найти новые таланты, юные или не очень, среди сценаристов, режиссеров, операторов, актеров. Это тот формат, который не требует больших бюджетов. Под него, как правило, находится финансирование либо со стороны местного небольшого спонсора, людей, которые любят кино, либо фондов поддержки творческих инициатив в зависимости от региона», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров, передает «Радиоточка НСН».
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