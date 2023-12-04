В регионах России откроют школы короткого метра в 2024 году

Киношколы короткого метра планируется открыть в российских регионах, пилотный проект уже запустили в Алтайском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Гильдии кинодраматургов РФ Алексея Алешковского.

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Он отметил, что в 2024 году такие киношколы появятся в Пермском крае и Кемеровской области. По словам Алешковского, планируется развивать региональные сценарные курсы, на которых предметно делались бы работы, посвященные каждому региону.

Ранее сообщалось, что почти 90% кинокомпаний России работают в Москве. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, сегодня кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: съемки, камера
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