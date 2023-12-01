Режиссер Учитель: в России в производстве сейчас находятся 40 киносказок
Кинорежиссер Алексей Учитель заявил, что сейчас в производство в России запущено 40 киносказок, сообщает «Коммерсант».
По его словам, успех «Чебурашки» и других подобных проектов повысил интерес к экранизации сказок.
Режиссер напомнил, что ещё совсем недавно мода была на спортивные киноистории. В прокат вышла целая серия лент о громких победах советских спортсменов, а сейчас мода сменилась и стали популярны сказочные приключения.
«Вопрос в том, чтобы не перекормить», - подчеркнул Учитель.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН рассказал о съемках сказки «Огниво»,
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Учитель: в России в производстве сейчас находятся 40 киносказок
- Президент Ирака предупредил об угрозе пересыхания рек Тигр и Евфрат
- Супруга Зеленского не захотела его переизбрания на новый срок
- В новые регионы РФ начали поставлять музыкальные инструменты
- Россияне с 11 декабря смогут оформлять визы в КНР без предварительной записи
- В ФРГ зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии
- Дженнифер Лопес заявила, что с возрастом женщины становятся сексуальнее
- Группа The Rolling Stones анонсировала лайв-альбом Hackney Diamonds
- «Объективно нездоров»: Джанго заявил о ненависти Макаревича к России
- Эксперты Max Christmas посоветовали выбирать литые елки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru