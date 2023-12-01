Режиссер Учитель: в России в производстве сейчас находятся 40 киносказок

По его словам, успех «Чебурашки» и других подобных проектов повысил интерес к экранизации сказок.

Режиссер напомнил, что ещё совсем недавно мода была на спортивные киноистории. В прокат вышла целая серия лент о громких победах советских спортсменов, а сейчас мода сменилась и стали популярны сказочные приключения.

«Вопрос в том, чтобы не перекормить», - подчеркнул Учитель.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН рассказал о съемках сказки «Огниво»,

