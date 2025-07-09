Съемки в сказочном кино – это большая ответственность, при этом в голливудских фильмах плохое может выдаваться за хорошее, заявила в интервью спецкору НСН актриса Юлия Такшина, отмечающая 9 июля день рождения.

Такшина ранее сыграла роль в Снежной королевы в фильме «Баба-яга спасает Новый год». По ее мнению, сказочные герои понятнее детям, чем персонажи современных зарубежных блокбастеров.