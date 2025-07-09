«Снежная королева» Такшина объяснила, чем Баба-яга лучше Голливуда
Психотипы Бабы Яги и Снежной Королевы нам понятны и не дезориентируют детей, сказала НСН Юлия Такшина, не увидев проблемы в обилии сказочных фильмов в России.
Съемки в сказочном кино – это большая ответственность, при этом в голливудских фильмах плохое может выдаваться за хорошее, заявила в интервью спецкору НСН актриса Юлия Такшина, отмечающая 9 июля день рождения.
Такшина ранее сыграла роль в Снежной королевы в фильме «Баба-яга спасает Новый год». По ее мнению, сказочные герои понятнее детям, чем персонажи современных зарубежных блокбастеров.
«Я выросла на сказках и считаю, что сказок много не бывает. Пусть их будет больше и больше, потому что дети должны на них расти. Я за открытые границы и за то, чтобы брать из всех культур самое лучшее, но, видя какие-то голливудские истории, ты понимаешь, что их менталитет чуть-чуть отличается. Баба-яга или Снежная Королева нам ближе, нам понятен их психотип, понятно, что это плохо, а это хорошо. Однако в зарубежных фильмах иногда плохое выдается за хорошее. Здесь мы можем немножко дезориентировать наших детей. Сниматься в сказках – это дико ответственный момент, потому что ты понимаешь, что на тебе будут расти и формировать свое мировоззрение целые поколения деток», - отметила актриса на кинофестивале «В кругу семьи».
Она также рассказала о съемках в новых картинах.
«Я сейчас снимаюсь параллельно в двух картинах. Одна называется «Дружбаны», у меня там гениальная роль, персонаж под названием «Я же мать». Я смеялась, когда читала сценарий, это воплощение вообще всех «я же матерей», да я и сама такая. Вторая картина называется «Чёрная любовь», это адаптация одноименного турецкого сериала. Я боюсь его смотреть, чтобы не скопировать актрису, которая играет мою роль. Это большая работа, 84 серии. Мы будем снимать блоками по 20 серий, действительно, прямо как турецкий сериал», - заключила собеседница НСН.
Певица BEARWOLF (настоящее имя Валерия Василевская), написавшая трек «Ястребы» для саундтрека к сериалу «Этерна», ранее заявила спецкору НСН, что хотела бы сняться в фэнтези.
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