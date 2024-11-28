«Неожиданно!»: Ректора ГИТИС удивил аукцион на билеты в Большой театр

Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре через аукцион вызывает недоумение, заявил театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в разговоре с НСН. Однако, если говорить об аукционе, 100 тысяч рублей за два билета – нормальная стартовая цена, указал он.

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, выставленные на аукционы, будут продаваться комплектами по две штуки. Начальная стоимость лота составит 100 тысяч рублей за два билета, уточняло агентство РИА Новости. Часть билетов можно будет купить на сайте театра по фиксированным ценам.