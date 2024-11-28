«Неожиданно!»: Ректора ГИТИС удивил аукцион на билеты в Большой театр
Театральный критик Григорий Заславский признался в эфире НСН, что его удивляют и фиксированные цены на билеты на «Щелкунчик», а вот в аукционных ничего странного нет.
Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре через аукцион вызывает недоумение, заявил театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в разговоре с НСН. Однако, если говорить об аукционе, 100 тысяч рублей за два билета – нормальная стартовая цена, указал он.
Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, выставленные на аукционы, будут продаваться комплектами по две штуки. Начальная стоимость лота составит 100 тысяч рублей за два билета, уточняло агентство РИА Новости. Часть билетов можно будет купить на сайте театра по фиксированным ценам.
«С учетом того, что эти билеты у спекулянтов в прошлом году перепродавались за 170-200 тысяч рублей, это нормальная стартовая цена, если мы говорим про аукцион. При этом я не слышал, чтобы где-то театральные билеты театром продавались на аукционе. Мне кажется это довольно неожиданным предложением. Другое дело, что если бы при этом остальные билеты стоили так, как в прошлом году, когда все говорили, что это очень дорого... А они стоят 20 тысяч. Что изменилось за прошлый год? Кто-то стал лучше жить, больше получать в два с лишним раза? Мне кажется, что это политически неправильное решение. И, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то, более авторитетный, чем я, тоже разделил мое недоумение», - сказал Заславский.
Большой театр также будет транслировать постановки 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 в более чем 100 кинотеатрах РФ в десятках городов. В Москве стоимость кинобилетов начинается от 750 рублей и доходит до 1200 рублей в «Каро» на Новом Арбате. Кроме того, 31 декабря в 20:00 балет будет показан в официальном сообществе Большого театра во «ВКонтакте».
Ректор ГИТИС отметил, что показ «Щелкунчика» в кинотеатрах больше был бы интересен специалистам, чем простым зрителям.
«Мне кажется, что это скорее может быть полезно для специалистов, чтобы проверить какие-то свои впечатления, полученные на живом спектакле, потому что записанные на видеоносители спектакли, конечно же, теряют практически всё, на мой взгляд. Потому что все равно спектакль очень привязан к тому, что происходит в этот момент в зале, к тому году и даже дню, когда он представлен. И один показ не похож на другой, собственно, это и отличает живое искусство театра от каких-то других видов и жанров. Очень важно именно живое исполнение, чтобы слышать дыхание публики, аплодисменты впопад и невпопад звучащие», - указал собеседник НСН.
При этом Заславский подчеркнул, что у Большого театра есть богатый опыт записи спектаклей.
«Сама идея трансляции мне кажется интересной. И, собственно, у самого Большого театра есть богатый опыт и записей, и трансляций. Есть в том числе востребованное предложение Московской государственной филармонии, когда те, кто не попали на концерт, могут посмотреть его прямую трансляцию в фойе концертного зала имени Чайковского. Поэтому говорить, что это плохо, будет совершенно неправильно. Но, конечно, если ты хочешь приобщиться к чуду, то нужно пойти в театр», - добавил он.
Ранее актриса Ирина Безрукова заявила НСН, что стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре делает посещение спектакля недоступным для большинства россиян, что недопустимо, передает «Радиоточка НСН».
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