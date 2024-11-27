Депутат Милонов назвал цену на билеты в Большой театр бессовестной
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал стоимость билетов в Большой театр бессовестной. Об этом он рассказал в интервью агентству «Москва».
По его словам, с учетом текущих цен россияне не могут себе позволить поход в Большой театр, который является государственной структурой. Потому Минкульту следовало бы регулировать ценообразование в своих учреждениях.
Ранее сообщалось, что билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны только на официальном сайте Большого театра с 10:00 2 декабря. Кроме того, Большой театр впервые в истории проведет общедоступную прямую трансляцию представления. Билеты на «Щелкунчика» в этом году можно будет приобрести на аукционе. Причиной нового способа покупки Большой театр назвал «колоссальную популярность».
Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что у граждан Советского Союза было больше шансов купить билет в Большой театр, чем у нынешних россиян. Он уточнил, что во времена СССР при минимальной зарплате в 60 рублей стоимость наиболее дорого билета в театр составляла 3 рубля 20 копеек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru