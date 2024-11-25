Волочкова назвала «сумасшествием» продажу билетов в Большой театр

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова назвала «сумасшествием» организацию реализации билетов в Большой театр. По оценке бывшей балерины, он издевается над зрителями, нещадно завышая цены.

В комментарии NEWS.ru она призвала администрацию ГАБТа снизить стоимость билетов, принимая во внимание экономическую ситуацию. Волочкова обратила внимание, что за три билета на балет сейчас необходимо выложить около 180 тысяч рублей. Артистка отметила, за такую сумму можно оплатить авиаперелет до Мальдивских островов.

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Волочкова предположила, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и потом реализует их по завышенным ценам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Большой театр предложил зрителям покупать билеты на балет «Щелкунчик» через аукцион в виду большой популярности представления.

Администрация ГАБТа объявила 25 ноября, что в декабре будет показано 18 спектаклей «Щелкунчика», они будут идти утром и вечером.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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