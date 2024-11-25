Волочкова назвала «сумасшествием» продажу билетов в Большой театр

Волочкова предположила, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и потом реализует их по завышенным ценам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Большой театр предложил зрителям покупать билеты на балет «Щелкунчик» через аукцион в виду большой популярности представления.

Администрация ГАБТа объявила 25 ноября, что в декабре будет показано 18 спектаклей «Щелкунчика», они будут идти утром и вечером.

