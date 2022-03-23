Немоляева: Под дулом пистолета не пойду смотреть западное кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с NEWS.ru оценила новость о выходе 24 марта в повторный прокат фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман».

По её словам, сейчас трудно будет заставить молодых зрителей отправиться в кинозалы смотреть советское кино. Актриса считает, что о фильмах Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Владимира Меньшова следует рассказывать в школах и, таким образом, вызвать к ним интерес.

Немоляева заявила, что «под дулом пистолета» не пошла бы смотреть западное кино, и порадовалась уходу голливудских фильмов с российского рынка.

Она также сообщила, что рада повторному выходу в прокат «Служебного романа».