Немоляева: Под дулом пистолета не пойду смотреть западное кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с NEWS.ru оценила новость о выходе 24 марта в повторный прокат фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман».

По её словам, сейчас трудно будет заставить молодых зрителей отправиться в кинозалы смотреть советское кино. Актриса считает, что о фильмах Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Владимира Меньшова следует рассказывать в школах и, таким образом, вызвать к ним интерес.

Немоляева заявила, что «под дулом пистолета» не пошла бы смотреть западное кино, и порадовалась уходу голливудских фильмов с российского рынка.

Она также сообщила, что рада повторному выходу в прокат «Служебного романа».

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«Для меня это знаковая картина, после неё я начала много сниматься в кино. Эльдар Рязанов стал для меня крёстным отцом в кинематографе», - отметила актриса.

Немоляева подчеркнула, что повторный прокат это прекрасная идея, так как в отечественном кинематографе есть настоящие шедевры: фильмы Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Георгия Данелии, Элема Климова, Владимира Меньшова, Андрея Тарковского.

«У нас есть что показать, чем гордиться и к чему стремиться», — добавила Народная артистка РСФСР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, почему выступает против жесткого запрета на возвращение в страну российских деятелей культуры из-за границы.

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ФОТО: Светлана Немоляева.
ТЕГИ:Эльдар РязановКиноГолливудАктриса
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