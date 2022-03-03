Шнейдеров: Прощай, Голливуд!
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями
В связи с отменой мартовских премьер зарубежных компаний дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты, новый график кинотеатрального проката на текущий месяц еще не сформирован, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Давид Шнейдеров: «Надо сказать, что экзотически отреагировало. Откуда, интересно, возьмутся эти российские картины в таком количестве? С какого перепуга зрители, которые и раньше не хотели их смотреть в кинотеатрах, вдруг сейчас в кинотеатры побегут? Я причин не вижу. А главное, неужели русские картины внезапно станут принципиально лучше?» - задался вопросом кинокритик.
В России отменили показ фильма «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас
В России отменили показ фильма «Глубокие воды» режиссера Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях. Прокат эротического триллера отменен не только в России, но и на территории СНГ. Премьера картины должна была состояться 18 марта, на 9 марта были запланированы пресс-показы в Москве и Санкт-Петербурге.
Давид Шнейдеров: «В общем, мы не увидим эротический триллер Эдриана Лайна, как не увидим и огромного количества голливудских картин. Bye-bye, Эдриан Лайн. Bye-bye Бэтмен, bye-bye американское кино, прощай, Голливуд», - резюмировал собеседник.
Объявлены номинанты на «зрительский» «Оскар»
Объявлены номинанты на «зрительский» «Оскар», который вручается по результатам голосования аудитории. В перечень вошли такие картины, как «Человек-Паук 3: Нет пути домой», «Мстители 4: Финал», «Матрица», «Девушки мечты» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Отмечается, что лишь лента о Человеке-пауке была включена в основные номинации на «Оскар». Голосование за победителя закончится 3 марта.
Давид Шнейдеров: «Зрительский «Оскар» - история специфическая, потому что, как правило, он не совпадает с настоящим «Оскаром». И в список зрительского «Оскара» фильмы, которые к кино имеют очень смутное отношение, это, скорее, аттракционы», - выразил мнение он.
Садальский назвал современные российские телепроекты «отравой для мозга»
Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал современные российские телепередачи. В одной из последних публикаций 70-летний артист заявил, что его достали «однотипно-однообразные» шоу.
Давид Шнейдеров: «И я вполне его понимаю. Наверно, мне не дано понять, что такие суперкупленные на Западе шоу, как «Ледниковый период» и «Голос» могут дать, например, интеллекту. Кстати, исчезнут ли сейчас купленные шоу с экранов телевизоров?» - задумался он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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