«Нехватка контента налицо»: Зарубежное кино не заманило россиян в кинотеатры

Общая касса кинотеатров в первую неделю сентября 2024 составили около 263 миллионов рублей, годом ранее сборы составляли 260 миллионов рублей. При этом доля зарубежных фильмов в российском прокате за год возросла в два раза, что не помогло увеличить общие сборы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Исаев допустил, что среди восьми зарубежных проектов, представленных в сентябре 2024 года, не было картин, которые могут показать хорошие сборы.

«В прошлом году очень радовались сбором таких проектов, как "Джон Уик 4", и "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Каждый из них собрал около 900 миллионов рублей. В этом году подобный успех повторен не был, потому что картин такого уровня с потенциалом на 500 миллионов рублей не вышло. Тот же "Собиратель душ" с Николасом Кейджем – жанровая картина, собравшая более 350 миллионов рублей. Даже фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", который выходил в майских датах, тоже собрал совершенно не те деньги, которые мог бы при нормальном старте. Нехватка коммерческого, высокоуровневого контента зарубежного в этом году налицо, дает о себе знать в общих сборах», - пояснил он.