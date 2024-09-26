«Нехватка контента налицо»: Зарубежное кино не заманило россиян в кинотеатры
В начале сентября 2024 года в российских кинотеатрах не было представлено зарубежных картин, способных собрать в прокате больше 500 миллионов рублей, рассказал НСН Роман Исаев.
Сборы российских кинотеатров в начале сентября 2024 года значительно уступали аналогичным показателям прошлого года, поскольку в репертуаре не было представлено картин, интересных широкому зрителю. Об этом в интервью НСН сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Общая касса кинотеатров в первую неделю сентября 2024 составили около 263 миллионов рублей, годом ранее сборы составляли 260 миллионов рублей. При этом доля зарубежных фильмов в российском прокате за год возросла в два раза, что не помогло увеличить общие сборы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Исаев допустил, что среди восьми зарубежных проектов, представленных в сентябре 2024 года, не было картин, которые могут показать хорошие сборы.
«В прошлом году очень радовались сбором таких проектов, как "Джон Уик 4", и "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Каждый из них собрал около 900 миллионов рублей. В этом году подобный успех повторен не был, потому что картин такого уровня с потенциалом на 500 миллионов рублей не вышло. Тот же "Собиратель душ" с Николасом Кейджем – жанровая картина, собравшая более 350 миллионов рублей. Даже фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", который выходил в майских датах, тоже собрал совершенно не те деньги, которые мог бы при нормальном старте. Нехватка коммерческого, высокоуровневого контента зарубежного в этом году налицо, дает о себе знать в общих сборах», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, прошлогодние сборы с учетом инфляции значительно превосходят результаты сентября 2024 года, при этом падения интереса к кинотеатрам объясняется ограниченным репертуаром.
«Это разные суммы с учетом инфляции и существенно выросшей себестоимости всех составляющих кинопоказа - сеансов, зарплат, аренды. Связано это с катастрофическим отсутствием коммерческого контента. Российские продюсеры ставят свои картины в репертуарном плане на новогодние праздники, на первый квартал года. В этом году последним кассовым релизом был "Майор Гром: Игра", который вышел в 20-х числах мая. Летом и в течение сентября заметных релизов не было. Получаем цифры сообразно уровню зрительского интереса. Во второй половине октября будет представлен фильм "Огниво", много крупных картин будут выходить на ноябрьские и декабрьские даты, в предновогодний период. Однако несколько предстоящих недель не принесут крупных новинок», - заявил Исаев.
Он также добавил, что среди российских фильмов, представленных сегодня в кинотеатрах, заинтересовать зрителей может картина «9 секунд». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году спас 348 членов экипажа эсминца «Быстрый».
«Комедия "Беляковы в отпуске" благодаря Сергею Светлакову может собрать какие-то деньги. Однако те цифры, которые мы видим на данный момент, невыразительны. Что касается "9 секунд" - это достаточно интересный жанровый фильм, духоподъемный, с патриотической военной направленностью. Это картина о реалиях, героике наших дней. С учетом той рекламы, которую мы видим, будем надеяться, что фильм привлечет молодую аудиторию в кинотеатры. Пока видим, что он набирает обороты достаточно сдержанно. Возможно, фактор групповых посещений и наличие Пушкинской карты смогут помочь картине собрать какой-то заслуженный, достойный уровень кассы», - заключил Исаев.
Ранее сообщалось, что в третий уикенд сентября первую строчку проката в России и странах СНГ заняла картина режиссеров Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта «Граф Монте-Кристо». За минувшие выходные драма собрала 58,6 млн рублей. Второе место по сборам занял анимационный фильм Константина Бронзита «Лунтик: возвращение домой», собравший с 19 по 22 сентября 49,5 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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