Без Бессона с Деппом: Французская версия «Холопа» не повторит успех оригинала

По словам собеседника НСН, представители российских кинотеатров впервые разошлись в прогнозах, говоря о «Холопе из Парижа».

«На кинорынке есть те, кто верят в этот фильм. Прогнозы на эту картину очень сильно расходятся – от крайне пессимистичных со сборами в 100 миллионов до оптимистичных со сборами в миллиард. Это первый подобный опыт для рынка, поэтому посмотрим. Но не могу вспомнить в истории российского проката французских комедий с сборами в полмиллиарда», - заключил Воронков.

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли вышла в 2019 году и собрала в прокате больше 3 млрд рублей. Вторая часть российского фильма появилась в 2023 году и заработала 3,9 млрд рублей. На данный момент в списке самых кассовых российских фильмов обе картины уступают только «Чебурашке».

Как подтверждал «Радиоточке НСН» один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо, продолжение российской комедии «Холоп» выйдет в российским прокат в январе 2025 года.

