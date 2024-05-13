«Недособрал!»: Фильм «Сто лет тому вперед» не оправдал ожиданий кинотеатров

Кинотеатры ожидали от фильма «Сто лет тому вперед» сборов в 2,5-3 млрд рублей с учетом качества картины, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН. По его словам, ожидания кинотеатров не оправдались.

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому вперед» продолжает лидировать в прокате РФ и стран СНГ четвертые выходные подряд. За 9-12 мая он собрал еще 234,8 млн рублей, общие сборы с момента премьеры приближаются к 1,2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте в минувшие выходные – сказка «Летучий корабль» (43 млн рублей, всего почти 1,1 млрд рублей), на третьем месте – комедия «Как я встретил ее маму» (33,4 млн рублей).