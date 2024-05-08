«Безвозвратные деньги»: Шнейдеров указал на ошибки Фонда кино

Фонд кино отобрал российские фильмы, которым будет оказана государственная поддержка. В список вошли 15 «лидеров отечественного кинопроизводства», среди которых вторая часть «Чебурашки», фильм про музыкальную группу «Руки вверх», а также картины «Буратино», «Рождение империи» и «Девятая планета. По словам Шнейдерова, система господдержки кинопроизводства в России выстроена неверно.

«Сейчас мы идем по проторенному пути, поддерживаем хорошо забытое старое. На мой взгляд, это бессовестное разбазаривание наших средств, налоги идут на поддержку фильмов, которые проваливаются в прокате. Выдача безвозвратных средств на производство кино – коррупционная история. В этом случае продюсерам совсем все равно на прокат, они зарабатывают на производстве - кино сняли, часть положили к себе в карман», - заявил кинокритик.

Собеседника НСН пояснил, что сборы в миллиард рублей не всегда свидетельствуют о том, что картина не провалилась в прокате.

«Важно говорить не о сборах, а о бюджетах фильмов. К примеру, почти миллиард собрал «Воздух» Алексея Германа-младшего, но его бюджет 700 миллионов рублей, чтобы окупиться, нужны сборы 1,8 миллиарда. Сборы делятся пополам – половина идет в кинотеатры, еще 20% дистрибьюторам. Фильм с условным бюджетом в 100 миллионов должен для окупаемости собрать 250 миллионов – в 2,5 раза больше», - сказал он.