«Безвозвратные деньги»: Шнейдеров указал на ошибки Фонда кино
В России господдержку часто оказывают фильмам, которые в итоге проваливаются в прокате, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Для окупаемости кинопроизводства сборы фильма должны в 2,5 раза превышать его бюджет, поэтому часто проекты, которые собрали миллиард рублей, в итоге становятся провальными. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Фонд кино отобрал российские фильмы, которым будет оказана государственная поддержка. В список вошли 15 «лидеров отечественного кинопроизводства», среди которых вторая часть «Чебурашки», фильм про музыкальную группу «Руки вверх», а также картины «Буратино», «Рождение империи» и «Девятая планета. По словам Шнейдерова, система господдержки кинопроизводства в России выстроена неверно.
«Сейчас мы идем по проторенному пути, поддерживаем хорошо забытое старое. На мой взгляд, это бессовестное разбазаривание наших средств, налоги идут на поддержку фильмов, которые проваливаются в прокате. Выдача безвозвратных средств на производство кино – коррупционная история. В этом случае продюсерам совсем все равно на прокат, они зарабатывают на производстве - кино сняли, часть положили к себе в карман», - заявил кинокритик.
Собеседника НСН пояснил, что сборы в миллиард рублей не всегда свидетельствуют о том, что картина не провалилась в прокате.
«Важно говорить не о сборах, а о бюджетах фильмов. К примеру, почти миллиард собрал «Воздух» Алексея Германа-младшего, но его бюджет 700 миллионов рублей, чтобы окупиться, нужны сборы 1,8 миллиарда. Сборы делятся пополам – половина идет в кинотеатры, еще 20% дистрибьюторам. Фильм с условным бюджетом в 100 миллионов должен для окупаемости собрать 250 миллионов – в 2,5 раза больше», - сказал он.
Как добавил Шнейдеров, российское коммерческое кино часто не может окупиться, поскольку рассчитано исключительно на рынок страны и СНГ.
«То, что фильм дорого стоил в производстве, не означает, что он хорошо пройдет в прокате. В Голливуде есть механизмы, благодаря которым фильмы не проваливаются, у нас этого нет, наши фильмы на международных кинорынках никому не нужны. Вышла картина «Сто лет тому вперед», очень качественно сделана, только она опоздала лет на 15. Marvel уже давно создают подобное, эти комиксы уже все посмотрели. Получается, наше коммерческое кино повторяет американское. Авторское русское кино пользуется популярностью на Западе, его приглашают на фестивали даже при нынешней политической ситуации. Но авторское кино приносит кинематографу престиж, а не деньги. При этом мы умудряемся не выдавать прокатное удостоверение Сокурову, Гинзбургу, то есть пилить сук, на котором сидим», - посетовал он.
Ранее кинокартина «Сто лет тому вперёд» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ, собрав за третью неделю 142,2 миллиона рублей. Общие сборы фильма в России на 6 мая превысили 936 миллионов рублей, при бюджете проекта в 900 миллионов, напоминает «Радиоточка НСН».
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