Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
Анимацию в России по-прежнему воспринимают исключительно как детский контент, заявила НСН Ирина Мастусова.
С ростом затрат на производство мультипликации и замедлением продажи контента рынок российской анимации в денежном выражении в последние годы сократился почти вдвое. При этом помимо финансирования индустрии не хватает и кадров, рассказала в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
Спрос на мультфильмы в России устойчиво растет уже несколько лет, особенно заметной тенденция стала в 2024-2025 годах, сообщил изданию «Лента.ру» эксперт в области анимации, основатель фестиваля «Слет аниматоров» Николай Худяков. По его словам, российский рынок анимации в 2024 года достиг объема около 20-22 миллиардов рублей, а в 2025 году вырос на 10-15%. В перспективе до 2030 года прогнозируется прирост до 60-70%. Однако Мастусова усомнилась в столь оптимистичных данных.
«В последние годы рынок анимации в денежном выражении сократился почти вдвое. Резко просели лицензирование и экспорт, растут затраты на производство, замедлились продажи контента, платформы сокращают инвестиции в новые проекты. В год выпускают около десяти полнометражных релизов, но их бокс-офис значительно уступает игровому кино. Анимацию по-прежнему воспринимают исключительно как детский контент, кинотеатры ставят преимущественно утренние и дневные сеансы. Если не увеличить объем господдержки анимации и не закрепить отдельные меры, включая налоговые льготы для ИП, отрасль скорее ожидает стагнация. В индустрии работает пять-шесть тысяч специалистов. Рынок труда остается недоукомплектованным. Студиям нужны квалифицированные аниматоры, сценаристы, режиссеры и технические специалисты. Компании готовы предлагать удаленный формат работы, обучение. Однако уровень условий напрямую зависит от состояния рынка, который сейчас переживает не этап роста, а сложную перестройку», - рассказала она.
Как отметила собеседница НСН, состоявшимся анимационным брендам удается удерживать интерес зрителя. Однако для реального импортозамещения контента необходимо больше производственной мощи.
«Главным достижением 2025 года я бы назвала не отдельные новинки, а усиление сформировавшегося ядра российских анимационных брендов. Отечественные семейные и детские проекты продолжают возглавлять рейтинги в онлайн-кинотеатрах и на телевидении. Проекты регулярно обновляются за счет новых сезонов и ответвлений франшиз и удерживают интерес аудитории к российской анимации. На этом фоне особенно заметно, что для реального импортозамещения контента количество студий и производственных мощностей необходимо увеличивать кратно. У нас их десятки, тогда как, например, в Китае над одним крупным проектом могут одновременно работать более сотни студий», - заявила Мастусова.
По ее словам, помимо детских проектов сегодня появляется все больше мультфильмов для взрослых, однако этот сегмент контента пока не назовешь устойчивым.
«Мы наблюдаем расширение линейки анимационных проектов для подростков и взрослых, но говорить об устойчивой рыночной тенденции пока рано. Детская анимация монетизируется прежде всего через лицензирование, решения о покупках принимают родители. Во взрослой аудитории этот инструмент работает значительно слабее, а конкуренция за внимание зрителя чрезвычайно высока. Сегодня большая часть таких проектов реализуется при поддержке институтов развития и платформ. При стандартной дистрибуции расходы часто не окупаются. Пока не появится понятный системный механизм финансирования и возврата инвестиций, говорить о рекордном интересе как о сложившемся сегменте рынка преждевременно. Это скорее перспективное, но по-прежнему уязвимое направление», - объяснила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино.
Ранее Минкультуры предложило ввести полное госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства. Как заметил в разговоре с «Радиоточкой НСН» создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий, создание анимации – технологичный процесс, который во многом упирается в финансирование, и стопроцентная господдержка проектов помогла бы повысить качество мультфильмов.
