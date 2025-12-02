Спрос на мультфильмы в России устойчиво растет уже несколько лет, особенно заметной тенденция стала в 2024-2025 годах, сообщил изданию «Лента.ру» эксперт в области анимации, основатель фестиваля «Слет аниматоров» Николай Худяков. По его словам, российский рынок анимации в 2024 года достиг объема около 20-22 миллиардов рублей, а в 2025 году вырос на 10-15%. В перспективе до 2030 года прогнозируется прирост до 60-70%. Однако Мастусова усомнилась в столь оптимистичных данных.

«В последние годы рынок анимации в денежном выражении сократился почти вдвое. Резко просели лицензирование и экспорт, растут затраты на производство, замедлились продажи контента, платформы сокращают инвестиции в новые проекты. В год выпускают около десяти полнометражных релизов, но их бокс-офис значительно уступает игровому кино. Анимацию по-прежнему воспринимают исключительно как детский контент, кинотеатры ставят преимущественно утренние и дневные сеансы. Если не увеличить объем господдержки анимации и не закрепить отдельные меры, включая налоговые льготы для ИП, отрасль скорее ожидает стагнация. В индустрии работает пять-шесть тысяч специалистов. Рынок труда остается недоукомплектованным. Студиям нужны квалифицированные аниматоры, сценаристы, режиссеры и технические специалисты. Компании готовы предлагать удаленный формат работы, обучение. Однако уровень условий напрямую зависит от состояния рынка, который сейчас переживает не этап роста, а сложную перестройку», - рассказала она.