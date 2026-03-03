С Ближнего Востока вывезли около 1,5 тысячи российских туристов

Почти 1,5 тысячи российских туристов вывезли с Ближнего Востока. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России, глава Space Travel Артур Мурадян в беседе с ТАСС.

«Около 1,5 тыс. вывезли с учетом вылетевших рейсов», - отметил собеседник агентства.

Мурадян предположил, что 3 марта могут быть вывезены почти 2 тысячи человек, «если все рейсы состоятся».

Между тем в Москву и Екатеринбург прибыли первые за несколько дней рейсы из Дубая. Самолеты доставили в РФ в том числе граждан, которые должны были вылететь рейсами начиная с 28 февраля.

