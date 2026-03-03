Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно

Новым послом России в Польше стал Георгий Михно. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Польша», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее должность посла РФ в Польше занимал Сергей Андреев. Он возглавлял российскую дипмиссию в 2014 — 2025 годах.

Между тем Владимир Путин назначил бывшего замглавы МИД Сергея Вершинина новым послом России в Турции.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Отрошко
