Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно
3 марта 202611:15
Новым послом России в Польше стал Георгий Михно. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Польша», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее должность посла РФ в Польше занимал Сергей Андреев. Он возглавлял российскую дипмиссию в 2014 — 2025 годах.
Между тем Владимир Путин назначил бывшего замглавы МИД Сергея Вершинина новым послом России в Турции.
