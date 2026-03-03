«Давно не пишут коды»: Почему программисты не исчезнут из-за нейросетей
Артем Геллер заявил НСН, что программисты просто могут переквалифицироваться, чтобы ставить задачи ИИ и управлять им, таким образом работу они не потеряют.
Искусственный интеллект (ИИ) действительно сегодня освобождает программистов от рутинных задач, коды никто давно сам не пишет, однако эксперты в программировании все равно нужны и никуда не исчезнут. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Искусственный интеллект уже начал заменять программистов: теперь они берут на себя менеджерские обязанности - ставят задачи, организуют процессы, дают инструкции — только теперь не коллегам, а ИИ-алгоритмам, заявил Экс-сотрудник Microsoft и OpenAI Филип Су в своем эссе. Геллер раскрыл, какие задач сегодня выполняет ИИ за программистов.
«Большая часть программистов уже очень давно сами не пишут код, а собирают свои приложения или какие-то модули как конструкторы из чужого кода. Тех, кто придумывает и пишет код, сейчас единицы. Это так уже очень давно, еще до появления ИИ и чат-ботов. Поэтому вот этих людей действительно с помощью ИИ можно заменить, и это успешно происходит. Но до этих единиц, которые могут мыслить фундаментально и понимают глубоко программирование, искусственный интеллект еще не добрался, потому что он тоже в основном оперирует популярными решениями. И этот код, который у них получается, чаще плохой. Поэтому хорошие специалисты остаются. Значительная их часть может тоже переквалифицироваться и стать операторами ИИ, оставшись на своем рабочем месте», - рассказал он.
При этом Геллер подчеркнул, что нейросети пока могут создавать только что-то примитивное, с помощью них тяжело достигнуть прорыва, поэтому профессия программиста никуда не уйдет.
«Я думаю, уже очень большая доля программистов сегодня использует нейросети - больше 90%, то есть практически все. Самая большая сложность касательно нейросетей и заключается в том, что они могут сделать что-то поверхностное, им очень сложно сделать что-то по-настоящему революционное. Я думаю, что в мире будут выстреливать какие-то единичные случаи, когда ИИ что-то придумал, но в целом это очень сложная задача. Можно ли сказать, что профессия водителя исчезла, когда с лошадей пересели на машины? И да, и нет. Вот и здесь будет то же самое. Профессия программиста не исчезнет, просто будет использовать другой инструментарий и принцип работы, другие задачи», - подытожил он.
Ранее Геллер заявил НСН, что в российских IT-компаниях уже от 10% до 70% рабочих мест заменены искусственным интеллектом.
Горячие новости
- В «Руспродсоюзе» раскрыли последствия минимальных закупочных цен на картофель
- «Откладывать некуда»: Почему в 2027 году откроется рекордное число торговых центров
- Сдадут нервы: Трамп рискует проиграть выборы в Конгресс из-за Ирана
- Американист назвал сроки завершения войны США с Ираном
- Армия России освободила Бобылевку и Веселянку
- МИД Китая: Иран не разрабатывает ядерное оружие
- Военкор Коц: Война на Ближнем Востоке ослабит защиту Украины
- «Давно не пишут коды»: Почему программисты не исчезнут из-за нейросетей
- В здании киностудии имени Горького в Москве произошло возгорание
- В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников