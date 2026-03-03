Искусственный интеллект (ИИ) действительно сегодня освобождает программистов от рутинных задач, коды никто давно сам не пишет, однако эксперты в программировании все равно нужны и никуда не исчезнут. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Искусственный интеллект уже начал заменять программистов: теперь они берут на себя менеджерские обязанности - ставят задачи, организуют процессы, дают инструкции — только теперь не коллегам, а ИИ-алгоритмам, заявил Экс-сотрудник Microsoft и OpenAI Филип Су в своем эссе. Геллер раскрыл, какие задач сегодня выполняет ИИ за программистов.

«Большая часть программистов уже очень давно сами не пишут код, а собирают свои приложения или какие-то модули как конструкторы из чужого кода. Тех, кто придумывает и пишет код, сейчас единицы. Это так уже очень давно, еще до появления ИИ и чат-ботов. Поэтому вот этих людей действительно с помощью ИИ можно заменить, и это успешно происходит. Но до этих единиц, которые могут мыслить фундаментально и понимают глубоко программирование, искусственный интеллект еще не добрался, потому что он тоже в основном оперирует популярными решениями. И этот код, который у них получается, чаще плохой. Поэтому хорошие специалисты остаются. Значительная их часть может тоже переквалифицироваться и стать операторами ИИ, оставшись на своем рабочем месте», - рассказал он.