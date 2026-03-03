Что касается настоек, то, по словам Черниговского, объемы их продаж не сильно впечатляющие. Также он отметил, что структура потребления алкоголя будет меняться.

«Объемы продаж всех настоек не сильно большие по сравнению с той же водкой. Объемы продаж лекального крепкого алкоголя в России будут снижаться, тогда как объемы слабоалкогольной продукции будут увеличиваться. Это связано с тем, что сейчас молодежь все-таки больше заточена на потребление слабоалкогольной продукции - меняется структура потребления легального алкоголя. В дальнейшем я прогнозирую снижение розничных продаж крепкого алкоголя, и на этой базе будет расти потребление слабоалкогольной продукции. В первую очередь, речь, наверное, идет о винодельческой продукции. Акцизная политика будет стимулировать этот рост», - отметил он.

Также собеседник НСН уточнил, что снижение продаж легального алкоголя будет снижаться еще и из-за объемов нелегального рынка.

«В 2025 году произошло снижение розничных продаж легального алкоголя в целом по рынку на 9,3% в объеме по сравнению с 2024 годом. Примерно такого же снижения я жду и в 2026-м году относительно 2025 года. Это связано с тем, что, с одной стороны, у нас дорогой легальный алкоголь, с другой стороны существует нелегальный рынок: у населения скопилось около 2 млн самогонных аппаратов, которые позволяют выпускать порядка 200 миллионов литров самогона ежегодно. И значительная его часть поступает в незаконную розничную реализацию. Стимулировать снижение продаж легального алкоголя в рознице будут также и значительные ограничения, которые вводятся в регионах РФ в отношении легальных операторов алкогольного рынка», - подытожил он.

Ранее Черниговский прокомментировал НСН предложение депутатов Госдумы дополнять этикетки на алкогольной продукции устрашающими картинками. По его словам, любые требования к упаковке – это прямые затраты для производителя алкоголя, поэтому страшные картинки могут привести не к снижению потребления, а к перетоку спроса в более дешевый и менее контролируемый сегмент.

