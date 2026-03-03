Снижение на 9,3%: Почему продажи легального алкоголя в РФ продолжат падать
Максим Черниговский заявил НСН, что поменялась структура потребления алкоголя, в связи с этим будет расти спрос на слабоалкогольные напитки, в первую очередь винодельческой продукции.
Объемы продаж легального и в первую очередь крепкого алкоголя продолжат сокращаться в 2026 году из-за роста потребления слабоалкогольной продукции, дороговизны легального крепкого алкоголя и процветания нелегального рынка. Об этом НСН рассказал доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Число активных брендов крепкого алкоголя, чьи ежегодные продажи превышают 1000 дал (декалитров), в 2025-м сократилось на 4%. Самое большое уменьшение произошло в категориях виски и джина, единственный растущий сегмент — сладкие настойки, пишет РБК. Больше 40% всех активных алкогольных брендов в РФ приходится на водку. Черниговский раскрыл, почему происходит снижение числа брендов крепкого алкоголя.
«Это неудивительно, потому что и объемы продаж, и натуральное выражение крепкого алкоголя, в первую очередь речь идет о водке, в России в 2025 году сократились по сравнению с 2024 годом. Тенденция сокращения розничных продаж водки идет уже несколько лет. Так что производители на это реагируют. К тому же на алкогольном рынке происходит процесс укрупнения. Он касается не только снижения количества операторов алкогольного рынка, но и сокращения числа брендов, которые представляют тот или иной вид алкогольной продукции», - рассказал он.
Что касается настоек, то, по словам Черниговского, объемы их продаж не сильно впечатляющие. Также он отметил, что структура потребления алкоголя будет меняться.
«Объемы продаж всех настоек не сильно большие по сравнению с той же водкой. Объемы продаж лекального крепкого алкоголя в России будут снижаться, тогда как объемы слабоалкогольной продукции будут увеличиваться. Это связано с тем, что сейчас молодежь все-таки больше заточена на потребление слабоалкогольной продукции - меняется структура потребления легального алкоголя. В дальнейшем я прогнозирую снижение розничных продаж крепкого алкоголя, и на этой базе будет расти потребление слабоалкогольной продукции. В первую очередь, речь, наверное, идет о винодельческой продукции. Акцизная политика будет стимулировать этот рост», - отметил он.
Также собеседник НСН уточнил, что снижение продаж легального алкоголя будет снижаться еще и из-за объемов нелегального рынка.
«В 2025 году произошло снижение розничных продаж легального алкоголя в целом по рынку на 9,3% в объеме по сравнению с 2024 годом. Примерно такого же снижения я жду и в 2026-м году относительно 2025 года. Это связано с тем, что, с одной стороны, у нас дорогой легальный алкоголь, с другой стороны существует нелегальный рынок: у населения скопилось около 2 млн самогонных аппаратов, которые позволяют выпускать порядка 200 миллионов литров самогона ежегодно. И значительная его часть поступает в незаконную розничную реализацию. Стимулировать снижение продаж легального алкоголя в рознице будут также и значительные ограничения, которые вводятся в регионах РФ в отношении легальных операторов алкогольного рынка», - подытожил он.
Ранее Черниговский прокомментировал НСН предложение депутатов Госдумы дополнять этикетки на алкогольной продукции устрашающими картинками. По его словам, любые требования к упаковке – это прямые затраты для производителя алкоголя, поэтому страшные картинки могут привести не к снижению потребления, а к перетоку спроса в более дешевый и менее контролируемый сегмент.
