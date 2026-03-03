В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников
3 марта 202611:28
Ученики 9 классов российских школ начнут сдавать устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом», — рассказал министр.
Экзамен введут с 2027/2028 учебного года, пишет RT. Как отметил Кравцов, план подготовки учителей и школьников к проведению испытаний уже готов.
Ранее министр просвещения рассказал, что в РФ завершили работу над новым единым государственным учебником по истории.
Горячие новости
- Сдадут нервы: Трамп рискует проиграть выборы в Конгресс из-за Ирана
- Американист назвал сроки завершения войны США с Ираном
- Армия России освободила Бобылевку и Веселянку
- МИД Китая: Иран не разрабатывает ядерное оружие
- Военкор Коц: Война на Ближнем Востоке ослабит защиту Украины
- «Давно не пишут коды»: Почему программисты не исчезнут из-за нейросетей
- В здании киностудии имени Горького в Москве произошло возгорание
- В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников
- Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно
- Готов стоять насмерть: Чем ответит Иран на «вечную» войну Трампа