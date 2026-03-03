В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников

Ученики 9 классов российских школ начнут сдавать устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом», — рассказал министр.

Экзамен введут с 2027/2028 учебного года, пишет RT. Как отметил Кравцов, план подготовки учителей и школьников к проведению испытаний уже готов.

Ранее министр просвещения рассказал, что в РФ завершили работу над новым единым государственным учебником по истории.

