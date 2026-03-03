В здании киностудии имени Горького в Москве произошло возгорание

Пожар произошел на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«По предварительной информации, в находящемся на ремонте здании киностудии... на улице Сергея Эйзенштейна произошло возгорание», - рассказал собеседник агентства.

Огонь локализовали на площади 30 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Москва-Сити разгорелся пожар в одной из квартир на 48 этаже небоскреба «Neva-Towers».

