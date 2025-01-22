Нечистая сила, Аманда Лир и другие сюрпризы: Что покажет кинофестиваль «Сандэнс»

Например, 27 февраля в наших кинотеатрах выйдет фильм из секции «Утренний сеанс», недавно созданной «семейной» программы Сандэнса. Это фэнтези «Очи («The Legend of Ochi») с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон. По сюжету живущая в деревне на острове девочка нарушает запрет родителей и вступает в контакт с волшебным ушастым существом, хотя все местные взрослые боятся этого ушастика и его соплеменников. Из культовой программы ужастиков «Полночь» в Россию куплен хоррор «Ловушка для кролика» («Rabbit Trap») с Девом Пателем и Рози МакЭвен. Эта история о двух музыкантах, которые едут в домик в деревне спокойно поработать над записью нового трека, записывают нечто мистическое и случайно вызывают нечистую силу, должна выйти в наш прокат в нынешнем году. Наконец, сейчас решается российская судьба арт-хоррора «Нечто в перьях» («The Thing with Feathers»), экранизации одноименного популярного британского романа. Тут Бенедикт Камбербэтч играет отца двух мальчиков, который тяжело переживает смерть жены и начинает замечать в своем доме странную ворону.

В целом же проектов с громкими именами в этом году в программах «Сандэнса» меньше обычного. Но все же звезды есть. В конкурсе американского игрового кино покажут абсурдистскую историю о тренировочном лагере для американских солдат «Атропия» («Atropia»), где снималась в том числе Хлое Севиньи, а продюсером был Лука Гуаданьино. И драму о студентке и ее профессоре «Прости, детка» («Sorry, Baby»), спродюссированную оскароносным Барри Дженкинсом («Лунный свет»). В мировой драме анонсирован фильм открытой когда-то в Каннах китаянки Флоры Лау «Свет» («LUZ») с французской звездой интеллектуального кино Изабель Юппер в одной из главных ролей. По сюжету действие происходит в Париже и Чунцине одновременно, героини пытаются решить свои семейные проблемы. В вышеупомянутой секции хорроров «Полночь» заявлен «Опус» («Opus») с Джоном Малковичем о том, как одна журналистка едет в особняк к пропавшему когда-то королю сцены за интервью и лучше бы она этого не делала.

Самые громкие имена - в самой популярной у публики программе «Премьеры». Тут анонсированы, например, семейная драма Софи Хайд «Джимпа» («Jimpa») с Оливией Колман и Джоном Литгоу. Автор финальных частей франшизы «Сумерки» Билл Кондон покажет тут свою экранизацию аргентинского бестселлера «Поцелуй женщины-паука» («Kiss of the Spider Woman») с Диегой Луна и Дженнифер Лопес. А в драмеди Мэри Бронштейн «Были бы у меня ноги, я б тебя пнула» («If I Had Legs I’d Kick You») о женщине на грани нервного срыва в главной роли снималась обладательница венецианского «Золотого Льва» Роуз Бирн.