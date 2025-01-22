Нечистая сила, Аманда Лир и другие сюрпризы: Что покажет кинофестиваль «Сандэнс»
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о программе первого важного кинофестиваля сезона.
23 января в курортном городке Парк-Сити в штате Юта откроется фестиваль независимого кино «Сандэнс». Уже известно, что некоторые его фильмы скоро появятся и в России.
Например, 27 февраля в наших кинотеатрах выйдет фильм из секции «Утренний сеанс», недавно созданной «семейной» программы Сандэнса. Это фэнтези «Очи («The Legend of Ochi») с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон. По сюжету живущая в деревне на острове девочка нарушает запрет родителей и вступает в контакт с волшебным ушастым существом, хотя все местные взрослые боятся этого ушастика и его соплеменников. Из культовой программы ужастиков «Полночь» в Россию куплен хоррор «Ловушка для кролика» («Rabbit Trap») с Девом Пателем и Рози МакЭвен. Эта история о двух музыкантах, которые едут в домик в деревне спокойно поработать над записью нового трека, записывают нечто мистическое и случайно вызывают нечистую силу, должна выйти в наш прокат в нынешнем году. Наконец, сейчас решается российская судьба арт-хоррора «Нечто в перьях» («The Thing with Feathers»), экранизации одноименного популярного британского романа. Тут Бенедикт Камбербэтч играет отца двух мальчиков, который тяжело переживает смерть жены и начинает замечать в своем доме странную ворону.
В целом же проектов с громкими именами в этом году в программах «Сандэнса» меньше обычного. Но все же звезды есть. В конкурсе американского игрового кино покажут абсурдистскую историю о тренировочном лагере для американских солдат «Атропия» («Atropia»), где снималась в том числе Хлое Севиньи, а продюсером был Лука Гуаданьино. И драму о студентке и ее профессоре «Прости, детка» («Sorry, Baby»), спродюссированную оскароносным Барри Дженкинсом («Лунный свет»). В мировой драме анонсирован фильм открытой когда-то в Каннах китаянки Флоры Лау «Свет» («LUZ») с французской звездой интеллектуального кино Изабель Юппер в одной из главных ролей. По сюжету действие происходит в Париже и Чунцине одновременно, героини пытаются решить свои семейные проблемы. В вышеупомянутой секции хорроров «Полночь» заявлен «Опус» («Opus») с Джоном Малковичем о том, как одна журналистка едет в особняк к пропавшему когда-то королю сцены за интервью и лучше бы она этого не делала.
Самые громкие имена - в самой популярной у публики программе «Премьеры». Тут анонсированы, например, семейная драма Софи Хайд «Джимпа» («Jimpa») с Оливией Колман и Джоном Литгоу. Автор финальных частей франшизы «Сумерки» Билл Кондон покажет тут свою экранизацию аргентинского бестселлера «Поцелуй женщины-паука» («Kiss of the Spider Woman») с Диегой Луна и Дженнифер Лопес. А в драмеди Мэри Бронштейн «Были бы у меня ноги, я б тебя пнула» («If I Had Legs I’d Kick You») о женщине на грани нервного срыва в главной роли снималась обладательница венецианского «Золотого Льва» Роуз Бирн.
Как всегда, в сетке фестиваля хватает кино о музыке. В конкурсе американского документального кино покажут байопик «Селена и «Динозавры» («Selena y Los Dinos») о королеве стиля техано Селене Кинтанилья, трагически погибшей в возрасте 24 лет от рук собственной помощницы. В программе «Премьеры» анонсированы «Энигма» («Enigma») о поп-иконе 70-х Аманде Лир и «Джефф Бакли: It’s Never Over» («It’s Never Over, Jeff Buckley») о звезде альтернативного рока 90-х, музыканте, который утонул за неделю до выхода своего второго альбома. В той же программе - «Подвигай телом» («Move Ya Body») о рождении хаус-музыки в подпольных танцклубах Чикаго и «Слай жив!» («SLY LIVES!») - анализ жизни и наследия фанк-группы Sly & The Family Stone и ее лидера Слая Стоуна.
Кинофестиваль «Сандэнс» пройдет в США с 23 января по 2 февраля. В этом году в конкурсе и во внеконкурсных программах тут покажут 87 полнометражных фильмов из 33 стран и территорий. Победители, обладатели гран-при жюри и призов зрительских симпатий в пяти конкурсах, станут известны 1 февраля.
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