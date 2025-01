Нечистая сила, Аманда Лир и другие сюрпризы: Что покажет кинофестиваль «Сандэнс»

Как всегда, в сетке фестиваля хватает кино о музыке. В конкурсе американского документального кино покажут байопик «Селена и «Динозавры» («Selena y Los Dinos») о королеве стиля техано Селене Кинтанилья, трагически погибшей в возрасте 24 лет от рук собственной помощницы. В программе «Премьеры» анонсированы «Энигма» («Enigma») о поп-иконе 70-х Аманде Лир и «Джефф Бакли: It’s Never Over» («It’s Never Over, Jeff Buckley») о звезде альтернативного рока 90-х, музыканте, который утонул за неделю до выхода своего второго альбома. В той же программе - «Подвигай телом» («Move Ya Body») о рождении хаус-музыки в подпольных танцклубах Чикаго и «Слай жив!» («SLY LIVES!») - анализ жизни и наследия фанк-группы Sly & The Family Stone и ее лидера Слая Стоуна.

Кинофестиваль «Сандэнс» пройдет в США с 23 января по 2 февраля. В этом году в конкурсе и во внеконкурсных программах тут покажут 87 полнометражных фильмов из 33 стран и территорий. Победители, обладатели гран-при жюри и призов зрительских симпатий в пяти конкурсах, станут известны 1 февраля.