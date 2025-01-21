Программу юбилейного Берлинского кинофестиваля составили 19 картин

Организаторы включили 19 фильмов в основную конкурсную программу юбилейного 75 Берлинского кинофестиваля. Среди представленных работ есть картины из США, Китая, Мексики, Кореи, ФРГ.

Как уточнили организаторы, всего работы на киносмотр представили 26 стран. Причем 17 фильмов станут мировыми премьерами. Фестиваль стартует 13 февраля. На открытии покажут картину «Свет» режиссера из Германии Тома Тыквера.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обладатель «Почетного Золотого Медведя» уже определен. Приз вручат британской актрисе Тильде Суинтон. Завершится юбилейный Берлинале 23 февраля. Жюри киносмотра возглавит американский независимый кинорежиссёр, сценарист и продюсер Тодд Хейнс.

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ФОТО: Berlinale
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