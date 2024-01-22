«Не золотой дождь»: Войтинский о гонорарах актеров за подготовку к съемкам

«Если мы будем воспринимать актеров по актерским ставкам, то у них космические деньги. У них расчет идет по дням. Это большие многозначные суммы. Если мы говорим о подготовке, то это совершенно другая работа, ее нельзя оценивать как съемочный день. Мы работаем долго, у нас гонорары на весь проект, у тех, кто за кадром. Не уверен, что актер согласится на это. Насколько ему это интересно, если он может сняться в двух-трех-пяти фильмах за то время, пока мы готовим проект. Думаю, что это просто не в его интересах», - сказал Войтинский.

Он отметил, что подготовительный период к съемкам фильмов может идти и полгода, и три года. По его словам, это самый важный сценарный этап, в момент которого часто еще непонятно, какие актеры будут сниматься в фильме.

«Подготовительный период бывает долго: два года, три года, полгода, везде по-разному. Это этап сценарный, наверное, самый важный. Там всегда принимает участие много народа… Проблема в том, что, как правило, ты не знаешь, кто будет играть. Потому что непонятно, когда закончится сценарий, что в это время будет у актеров. Чем более статусный актер, тем сложнее его букировать, потому что он нарасхват. Поэтому вопрос актеров не стоит в принципе на подготовительном этапе до того, как сценарий уже близится к завершению… Тогда начинается поиск актеров, переговоры с ними, они смотрят свои даты, пытаются согласовать. Это тоже требует организационных усилий. В какой-то момент становится понятно, что будут конкретные актеры и с этого момента можно их привлекать. Но сценарий, как правило, уже готов, потому что они попросят сценарий, чтобы выбрать, нравится или нет», - указал собеседник НСН.

При этом режиссер отметил, что если бы продюсеры смогли профинансировать участие актеров в подготовительном периоде к съемкам, он был бы рад. Войтинский также призвал платить актерам за костюмированные и ансамблевые пробы.