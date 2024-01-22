«Не золотой дождь»: Войтинский о гонорарах актеров за подготовку к съемкам
Подготовительный период может идти даже три года, при этом за него актерам не заплатят как за полноценные съемки, отметил в эфире НСН режиссер Александр Войтинский.
Актеры не участвуют в подготовительном периоде к съемкам фильмов, потому что за это время они могут сняться в двух-пяти картинах и получить больший гонорар, рассказал режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН.
Ранее народная артистка России Мария Аронова заявила, что артисты должны участвовать в подготовительном периоде к съемкам фильмов и получать за это деньги. Она отметила, что отечественное кино может компенсировать отсутствие Голливуда в российских кинотеатрах, но только в том случае, если «будут давать деньги на подготовку». По словам актрисы, такие подготовительные периоды должны быть заложены в бюджет фильма. Войтинский считает, что актерам будет не выгодно участие в подготовительных периодах.
«Если мы будем воспринимать актеров по актерским ставкам, то у них космические деньги. У них расчет идет по дням. Это большие многозначные суммы. Если мы говорим о подготовке, то это совершенно другая работа, ее нельзя оценивать как съемочный день. Мы работаем долго, у нас гонорары на весь проект, у тех, кто за кадром. Не уверен, что актер согласится на это. Насколько ему это интересно, если он может сняться в двух-трех-пяти фильмах за то время, пока мы готовим проект. Думаю, что это просто не в его интересах», - сказал Войтинский.
Он отметил, что подготовительный период к съемкам фильмов может идти и полгода, и три года. По его словам, это самый важный сценарный этап, в момент которого часто еще непонятно, какие актеры будут сниматься в фильме.
«Подготовительный период бывает долго: два года, три года, полгода, везде по-разному. Это этап сценарный, наверное, самый важный. Там всегда принимает участие много народа… Проблема в том, что, как правило, ты не знаешь, кто будет играть. Потому что непонятно, когда закончится сценарий, что в это время будет у актеров. Чем более статусный актер, тем сложнее его букировать, потому что он нарасхват. Поэтому вопрос актеров не стоит в принципе на подготовительном этапе до того, как сценарий уже близится к завершению… Тогда начинается поиск актеров, переговоры с ними, они смотрят свои даты, пытаются согласовать. Это тоже требует организационных усилий. В какой-то момент становится понятно, что будут конкретные актеры и с этого момента можно их привлекать. Но сценарий, как правило, уже готов, потому что они попросят сценарий, чтобы выбрать, нравится или нет», - указал собеседник НСН.
При этом режиссер отметил, что если бы продюсеры смогли профинансировать участие актеров в подготовительном периоде к съемкам, он был бы рад. Войтинский также призвал платить актерам за костюмированные и ансамблевые пробы.
«Я был бы только рад, если бы актеры собирались и все вместе что-то писали... Если продюсеры будут это обеспечивать финансово, то я только за. Но реальность выстраивается вот таким образом... А дальше уже идет работа над ролью, актеры всегда в ней участвуют. Это все регулируют контракты. Если начинаются костюмированные и ансамблевые пробы, то вполне, наверное, можно и нужно платить. Может быть, не полную ставку, но какую-то часть, половину. Я за то, чтобы актеров поливать золотым дождем, я их очень люблю, в них весь смысл. Они делают то, что мы придумываем. Аронова права, но это бывает трудно построить в реальности», - резюмировал Войтинский.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН признался, что еще не читал отзывы о его новом фильме, назвав «Воздух» самым эмоциональным в карьере, передает «Радиоточка НСН».
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