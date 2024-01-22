Аронова заявила, что артисты должны получать деньги за подготовки к съемкам

Артисты должны участвовать в подготовительном периоде к съемкам фильмов и получать за это деньги. Об этом заявила народная артистка России Мария Аронова в интервью ТАСС.

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Она отметила, что отечественное кино может компенсировать отсутствие Голливуда в российских кинотеатрах, но только в том случае, если «будут давать деньги на подготовку».

Аронова вспомнила сериал «Ликвидация» Сергея Урсуляка с Владимиром Машковым в одной из главных ролей. Она рассказала, что Машков приехал в Одессу, слушал местную речь. По словам актрисы, такие подготовительные периоды должны быть заложены в бюджет фильма.

Ранее Мария Аронова призналась, что сняться в фильме «Лед-3» ее уговорил коллега Александр Петров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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