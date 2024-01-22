Аронова заявила, что артисты должны получать деньги за подготовки к съемкам

Она отметила, что отечественное кино может компенсировать отсутствие Голливуда в российских кинотеатрах, но только в том случае, если «будут давать деньги на подготовку».

Аронова вспомнила сериал «Ликвидация» Сергея Урсуляка с Владимиром Машковым в одной из главных ролей. Она рассказала, что Машков приехал в Одессу, слушал местную речь. По словам актрисы, такие подготовительные периоды должны быть заложены в бюджет фильма.

Ранее Мария Аронова призналась, что сняться в фильме «Лед-3» ее уговорил коллега Александр Петров, передает «Радиоточка НСН».

