Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
Американский актёр Майкл Дуглас получит на 76-м Каннском кинофестивале почётную Пальмовую ветвь, сообщает пресс-служба киносмотра.
В сообщении говорится, что артиста наградят в знак признания его блестящей карьеры и приверженности кинематографу.
«Каннский фестиваль отдаст дань уважения Майклу Дугласу во время церемонии открытия, которая состоится 16 мая», - говорится в сообщении.
Организаторы также отметили, что Дуглас также является Посланником мира ООН и с 1998 года занимается ядерным разоружением, а также выступает за контроль огнестрельного оружия в США.
Ранее американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Стивекн Спилберг получил почётного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru