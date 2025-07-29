Медведев указал «дедулям» Трампу и Грэму, когда РФ сядет за стол переговоров

Решать, когда Россия должна сесть за стол переговоров по украинскому конфликту будут не президент США Дональд Трам и не сенатор Линдси Грэм (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в соцсети X заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции.

«Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» - написал Медведев.

Ранее американский ведущий Рэнди Кредико назвал Грэма безумцем, способным сказать всё что угодно ради привлечения внимания, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Медведев

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