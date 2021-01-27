Британцы сочли «уродливой» графику фильмов «Матрица» и «Звездные войны»

Британское издание The Independent составило список самой «уродливой» компьютерной графики и отвратительных спецэффектов в кино.

В этот перечень попали такие картины, как «Гарри Поттер и философский камень» 2001-го и «Матрица: Перезагрузка» 2003 года, а также две части «Звездных войн».

Британские журналисты отмечают, что третья часть «Матрицы» оказалась в списке из-за неправдоподобной сцены боя главного героя Нео (Киану Ривза) с сотнями агентов Смитов (Хьюго Уивинг). А первый фильм о Гарри Поттере был внесен ими в список из-за некачественного, на взгляд издания, тролля, которого создали при помощи компьютерной графики.

«Звездным войнам» «досталось» от The Independent сразу за две части. В список попали: «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов» и «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда».

Также британские журналисты раскритиковали графику фильмов: Лига справедливости», «Халк», «Мумия возвращается», «Зеленый фонарь», «Фантастическая четверка», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Не обошло издание стороной и ремейк мультфильма «Аладдин», который Питер Джексон выпустил в 2019 году.



