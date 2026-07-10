Подопытные кролики? Как музыкантам защититься от ИИ
Елена Гринь объяснила в эфире НСН, какие доказательства помогут правообладателям победить в «непростых спорах» с создателями ИИ-моделей.
Крупные правообладатели могут постараться защитить от нейросетей свой контент с помощью нового закона, однако предъявить претензии будет непросто, объяснила в интервью НСН доктор юридических наук, профессор Елена Гринь.
Ранее стало известно, что у правообладателей будет возможность защитить свой контент от обучения на нем ИИ-моделей. Соответствующие положения добавлены в законопроект о поддержке развития ИИ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Гринь указала, в каких сферах можно будет применить это новшество.
«Одними из первых таким механизмом, скорее всего, воспользуются крупные правообладатели, у которых уже есть коммерчески ценный цифровой контент и юридические ресурсы-СМИ, издатели, музыкальные лейблы, фотобанки, видеоплатформы, затем блогеры, авторы курсов, популярные музыканты и другие создатели контента. Для нашей страны эта тема вполне актуальна, прежде всего, для медиа, музыкальной индустрии, книжного рынка, онлайн-образования и крупных платформ, потому что ИИ уже использует большие массивы данных, а у правообладателей растет запрос на контроль, согласие и возможное вознаграждение», - отметила профессор.
Вместе с тем она предупредила правообладателей о «непростых спорах».
«На практике доказать использование именно конкретного объекта для обучения будет сложно без раскрытия датасетов, логов, внутренних документов или результатов технической экспертизы, поэтому споры, скорее всего, будут непростыми. Правообладателю понадобятся доказательства прав на конкретный контент, подтверждение того, что он был размещен в открытом доступе или на определенной площадке, данные о техническом запрете на использование, если он был установлен, и косвенные либо прямые признаки того, что материал попал в обучающую выборку», - заключила собеседница НСН.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее на пресс-конференции в НСН сравнил искусственный интеллект с резиновой женщиной.
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