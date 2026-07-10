Крупные правообладатели могут постараться защитить от нейросетей свой контент с помощью нового закона, однако предъявить претензии будет непросто, объяснила в интервью НСН доктор юридических наук, профессор Елена Гринь.

Ранее стало известно, что у правообладателей будет возможность защитить свой контент от обучения на нем ИИ-моделей. Соответствующие положения добавлены в законопроект о поддержке развития ИИ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Гринь указала, в каких сферах можно будет применить это новшество.